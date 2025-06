Nelle nuove puntate di Beautiful, girate tra Napoli e Capri, farà ritorno Nick Marone uno dei personaggi più amati della soap nella quale debuttò nel 2003 per poi uscirne nel 2012. L’uomo rientrerà nella vita di Brooke in uno dei momenti più difficili per lei. La donna si troverà ad un bivio e si renderà conto che potrebbe non esserci più la possibilità di una riconciliazione con Ridge. Non è chiaro se per Wagner si tratti di un ritorno stabile nella soap ma quel che è certo è che il pubblico non sta più nella pelle da quando è stato annunciato il suo ritorno sul set.

“Beautiful”, intervista esclusiva a Jack Wagner

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Jack Wagner, l’interprete di Nick Marone. L’attore si è detto entusiasta di essere a Napoli per girare i nuovi episodi: “Siamo stati una settimana qui ancora prima delle riprese. Abbiamo visitato posti bellissimi come Sorrento, Amalfi e Capri. Ho trovato accogliente la gente del posto. Ovviamente, complimenti al Napoli che ha vinto lo scudetto”.

Nel 2027 Beautiful festeggia il traguardo dei 40 anni dalla prima messa in onda. Un successo incredibile per questa soap che continua ad appassionare milioni di spettatori: “Beautiful è una soap unica nel suo genere, sicuramente l’elemento del fashion e della moda contribuisce ad appassionare il pubblico italiano così come anche il mix tra amore e dramma”.

Nei nuovi episodi Nick farà di nuovo capolino nella vita di Brooke. Tra loro scoccherà di nuovo la scintilla? Jack ci ha rivelato: “Non mi sono sorpreso quando ho letto la sceneggiatura anzi Nick è tornato con un unico scopo, quello di aiutare Brooke in un periodo difficile visto che sta vivendo male la storia tra Ridge e Taylor. Nick è convinto di poterle dimostrare che lui rappresenta un nuovo capitolo”. Jack Wagner ha così commentato il suo ritorno nella soap a distanza di dieci anni: “Nick ha avuto un’evoluzione importante, in questo momento è un uomo di successo a capo della Maroni Industries. E’ cambiato molto”.