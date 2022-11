Si accende il Natale al Regno di Babbo Natale a Vetralla. Per festeggiare il decimo anno di anniversario, è stata scelta come madrina Elisabetta Gregoraci. La showgirl ha posato per la collezione Elfidea, le nuove decorazioni personalizzate del Regno di Babbo Natale.

Intervista a Elisabetta Gregoraci

Per l’occasione, noi di SuperGuida TV abbiamo videointervistato in esclusiva Elisabetta Gregoraci che ci ha raccontato qualcosa in più su questa collaborazione: “Quando mi hanno chiamata proponendomi questa collaborazione sono stata molto felice. Amo la magia del Natale che mi fa tornare bambina. E’ la prima volta che vengo qui al Regno di Babbo Natale e non pensavo ci fosse quest’atmosfera così particolare”.

Le abbiamo poi chiesto quale sia stato il regalo che abbia caratterizzato la sua infanzia. Elisabetta risponde: “Più che ad un regalo in particolare, il Natale mi fa pensare sempre alla mia famiglia, alle persone che amo, a mia mamma che purtroppo non c’è più e che mi manca molto, soprattutto nei giorni di festa. Custodisco gelosamente come ricordi quei momenti in cui cucinavamo assieme preparando i biscotti e in cui giocavamo a tombola”.

Come si vivono le feste natalizie in casa Gregoraci? Elisabetta svela: “Mi piacciono le feste e le tradizioni. Durante il periodo di Natale, riempio casa di addobbi e di decorazioni”.

Elisabetta Gregoraci è reduce dalla conduzione estiva di Battiti Live. La showgirl è stata travolta però anche dalle critiche sul web in quanto molti l’hanno reputata inadatta alla conduzione. Le chiediamo allora come abbia vissuto questa esperienza anche in relazione alle polemiche: “Sono sei anni che conduco il programma e quest’anno abbiamo spopolato anche sui social. Mi hanno criticato per il fatto di aver sbagliato la vocale di un nome di un cantante ma dopo sei ore di diretta penso che sia tutto concesso. Poi che le persone abbiano sottolineato questo errore quando ci sono conduttori che in una diretta fanno anche più errori mi ha fatto sorridere anche se all’inizio ammetto di esserci rimasta male. Sono felice che anche quest’anno gli ascolti ci abbiano premiato e che sia andato tutto alla grande”.

Elisabetta Gregoraci ha partecipato qualche anno fa al Grande Fratello Vip. Le abbiamo chiesto cosa ricorda della sua esperienza e se ad oggi abbia nostalgia della casa: “Il ricordo è sempre molto presente. E’ un’esperienza forte, ricca di emozioni e sensazioni, che mi ha portato tante cose belle e una parte di pubblico che prima non avevo. La gente è riuscita a capirmi e a conoscermi in ogni sfaccettatura”.

Alla domanda se ad oggi Elisabetta vorrebbe partecipare ad un altro reality, risponde: “Adesso preferisco fare altro. Anche prima di fare il Grande Fratello Vip mi erano stati proposti altri reality ma al momento va bene così”.

Intervista Video ad Elisabetta Gregoraci