Vale la pena guardare In viaggio con papà, fra l’altro, per vedere recitare insieme i massimi rappresentanti di due diverse generazioni di attori e comici italiani, Alberto Sordi e Carlo Verdone. In questa divertente commedia del 1982 infatti, Sordi e Verdone interpretano, rispettivamente, un padre e un figlio che non potrebbero essere più differenti per carattere ed ideali ma che, durante una vacanza, trovano l’occasione giusta per conoscersi meglio e, forse, anche per capirsi e amarsi un po’ di più.

Godibile e simpatico, pur con qualche battuta greve di troppo, In viaggio con papà è un film pieno di brio che strappa più di qualche risata di gusto. Va in onda Sabato 5 Agosto in prima serata su Rete 4: di seguito trovate alcune informazioni e curiosità a riguardo.

In viaggio con papà: la trama in breve

Questa, in breve, la trama di In viaggio con papà.

Cristiano, un ragazzo timido, idealista e un po’ infantile, chiede al padre Armando, maneggione e donnaiolo incallito, di accompagnarlo per un periodo di vacanza in una comune di ambientalisti in Corsica. Durante il viaggio i due, che non potrebbero essere più diversi, trascorrendo del tempo insieme e quindi dialogando, riescono a conoscere meglio l’altro e a trovare un’intesa.

Le curiosità sul film

In viaggio con papà è una commedia del 1982 diretta da Alberto Sordi. Ecco alcune informazioni e curiosità sul film: