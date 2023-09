Imma Tataranni sta per tornare. Dal prossimo 25 settembre andranno in onda su Raiuno i nuovi episodi della serie di successo che continua di stagione in stagione a tenere incollati allo schermo milioni di telespettatori. In questa nuova stagione, Imma Tataranni, interpretata dalla bravissima Vanessa Scalera, sembra impegnata nella solita routine, tra famiglia e lavoro. Sua figlia Valentina sta per partire per Napoli dove studierà letteratura orientale e pertanto lei e Pietro rimarranno da soli in casa. Questa vicinanza potrebbe portarli a riavvicinarsi anche se il fantasma di Calogiuri rimane sempre presente nelle loro vite. Nel frattempo, Pietro decide di iscriversi in palestra e fa così una gradita conoscenza.

Imma Tataranni 3, intervista a Massimiliano Gallo

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Massimiliano Gallo al quale abbiamo chiesto qualcosa in più sul risvolto amoroso del suo personaggio. Scherzando gli abbiamo chiesto se ci sia il rischio che il triangolo possa trasformarsi in un quadrangolo: “Non so se possiamo spoilerarlo però posso anticipare che le crisi sono in atto e non c’è nulla di risolto. Pietro conoscerà una ragazza che lo affascinerà e nel frattempo si dedicherà ad un corso di scrittura di romanzi gialli. Credo che il successo di questa serie stia proprio nell’esplorazione delle dinamiche familiari e umane in cui ciascuno si può rispecchiare”.

In queste tre stagioni Pietro è cambiato molto. Marito imperfetto ma anche padre premuroso, sono tante le sfaccettature di questo personaggio che è stato il volano della carriera di Gallo. Gli chiediamo allora in quale aspetto dell’evoluzione del suo personaggio si sia rivisto di più: “Pietro è stata una scommessa della Rai. E’ un personaggio moderno che non è rimasto fermo al clichè del marito del Sud che aspetta a casa la moglie per farsi cucinare ma anzi è lui che si occupa della famiglia con grande consapevolezza. Di Pietro come degli altri personaggi ho sempre amato le loro fragilità. Pietro non ha paura di mostrare i suoi sentimenti e questo è un aspetto importante visto che viviamo in un’epoca dominata dal macismo”.

Per Massimiliano Gallo il successo è arrivato tardi. Solo grazie a Pietro e soprattutto a Vincenzo Malinconico, Massimiliano ha conquistato una grande popolarità. A proposito della meritocrazia nel mondo dello spettacolo, ha dichiarato: “Ci è voluto tempo e ho fatto tanta gavetta ma penso che ora sono stato premiato per il lavoro fatto negli anni. La Rai mi ha affidato poi Vincenzo Malinconico. Oggi i ragazzi sono molto spaesati e non sanno che pesci prendere. Quando li incontro gli consiglio sempre di studiare tanto e di prepararsi”.