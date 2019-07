Anche in estate Mediaset non rinuncia a Il Segreto e pure la puntata di oggi, martedì 9 luglio 2019, regala nuove emozioni. Infatti, dal video Mediaset, utile per rivederla in streaming on demand, si apprende che, nell’odierno episodio della soap, Mauricio ha messo in guardia tutti a proposito della morte che il destino sembra gli riserverà. La scelta di farlo, però, ha preoccupato in tanti, inclusi Prudencio, Saul e Julieta. Ma Mauricio morirà davvero oppure no? In attesa di scoprirlo, ecco qui anche le anticipazioni delle prossime puntate spagnole di “El Secreto de Puente Viejo”, in arrivo nella programmazione di Canale 5.