Arrivi in paese e problemi di salute. La puntata de Il Segreto in onda oggi, giovedì 30 maggio 2019 ha visto protagonisti non pochi attori arruolati nel cast della soap opera. Il motivo? Mentre Antolina (Maria Lima) ha dovuto fare i conti con le analisi del dottor Zabaleta (Miguel Mota) che hanno chiarito qual è lo stato fisico di Elsa (Alejandra Meco), Eustaquio Molero (Carlos Manuel Dìaz) è arrivato a Puente Viejo. Rivediamo, allora, l’intero nuovo episodio della soap, in questo video Mediaset ufficiale. Qui anche la puntata intera di ieri, 29 maggio, da rivedere in streaming on demand.