Le anticipazioni de Il Segreto della settimana prossima da lunedì 3 a domenica 9 febbraio 2020 sono toccanti e pieni di suspense. Elsa e Isaac si prepareranno alla partenza mentre Maria comincerà a fare progressi. Quando Fernando vedrà con i suoi occhi che la Castaneda sta migliorando, chiederà spiegazioni alla Vilches.

Anticipazioni Il Segreto, trame fino al 9 febbraio 2020

Continuerà la battaglia per salvare il ridente paesino. Il sottosegretario sarà determinato a procedere con l’esproprio e a mandare via tutti gli abitanti del villaggio. Severo e Carmelo uniranno le loro forze pur di scovare un modo legale per impedire che Puente Viejo venga sommersa dalle acque della diga. Quando i due amici si recheranno a parlare con il sottosegretario capiranno che dietro a questa ragione ci sia un piano di vendetta, ma non riusciranno a capire quale. Raimundo metterà in guardia Garcia-Morales informandolo che gli abitanti del villaggio non getteranno la spugna tanto facilmente.

Intanto, Carmelo porterà avanti la sua indagine su Fernando e la misteriosa morte del sindaco di Belmonte. Il vedovo di Adela strapperà una pagina dal taccuino del Mesia in modo da far analizzare la sua calligrafia dal grafologo.

Spoiler Il Segreto: Maria fa progressi

Per paura di donna Francisca, Lola deciderà di prendere le distanze da Prudencio, ma quest’ultimo glielo impedirà rassicurandole che farà di tutto pur di aiutarla. L’Ortega elaborerà un piano atto a ricattare la dark lady. Lola scoverà il cadavere del defunto genitore e sarà determinata a spostarne le carcasse. Nel frattempo, per Elsa e Isaac giungerà il momento di fare i bagagli e di lasciare per sempre Puente Viejo. I due ne hanno vissute di cotte e crude, ma ora potranno voltare pagina ed essere finalmente felici.

Proseguiranno le cure di Maria. L’infermiera Dori Vilches passerà all’agopuntura. Nel bel mezzo dell’operazione le due donne saranno colte in flagrante da Fernando. Il Mesia vedrà i progressi della Castaneda e ne resterà a dir poco sbalordito. Successivamente, quando l’uomo chiederà spiegazioni su tale miglioramento, Dori lo informerà che il merito non è dell’agopuntura ma della buona volontà di Maria.