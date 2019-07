Le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 15 al 19 luglio riportano grandiose notizie. L’evento principale sarà il matrimonio di Saul e Julieta. Finalmente, dopo aver subito una marea di odissee, i due ragazzi riescono a convolare a nozze e a diventare marito e moglie. Intanto, Elsa soccorre Alvaro il quale è stato picchiato a sangue. La vicenda finisce per instaurare un certo legame tra i due e lo nota anche Isaac il quale reagisce in maniera inaspettata.

Anticipazioni Il Segreto, trame settimanali

Alvaro, dopo aver subito una violenta aggressione nella serata precedente, viene ritrovato da Elsa in pessime condizioni. La Laguna non ci pensa due volte a soccorrerlo. Il nuovo medico chiede alla donna di non dire a nessuno quanto accaduto, per questa ragione rifiuta di essere aiutato da qualcun altro. A quanto pare, Alvaro cela un segreto.

Onesimo e Hipolito hanno inventato una nuova bevanda molto gustosa che riporta alla mente i bei ricordi di una volta. Tale elisir va a ruba per Puente Viejo, tutti ne sembrano soddisfatti.

Anticipazioni Il Segreto fino al 19 luglio: Saul e Julieta finalmente sposi ma…

Julieta e Saul si sposano e a dichiararli marito e moglie è Don Berengario. La cerimonia dei due piccioncini va a buon fine e senza cattive sorprese. Tutto sembra filare liscio come l’olio, peccato che all’orizzonte si avvicina una minacciosa nube che non promette niente di buono per la povera Uriarte la quale sembra destinata a soffrire.

Isaac è geloso di Alvaro, per questo motivo gli dice di stare lontano da Elsa e di non frequentarla. Antolina si accorge del fatto che suo marito non sopporta il medico e gli chiede spiegazioni. Tutto questo continuo intromettersi tra lei e Alvaro finisce per infastidire Elsa la quale non gradisce per nulla il comportamento del suo ex fidanzato. Anche Matias disapprova l’atteggiamento del suo amico e gli fa presente che è giusto che la Laguna si rifaccia una vita.