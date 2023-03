Il Paradiso delle Signore, eccovi le nuove anticipazioni delle trame delle puntate che vanno dal 27 al 31 marzo 2023. Cosa succederà ai nostri beniamini? Gloria è pronta a partire per l’America; Veronica scopre che la donna ha una relazione con Ezio e la ricatta; Gemma valuta l’idea di sposare Landi, Veronica si oppone ma Ezio è d’accordo; Marco torna a Milano, senza Stefania: come mai? Vuole riconoscere il figlio di Gemma? Quali novità ci aspettano, dunque? Vediamo nel dettaglio cosa succederà.

Gloria annuncia che la sua partenza per l’America è prevista in settimana: Veronica sospetta che la donna e d Ezio abbiano una relazione, così decide di indagare. Veronica ha le prove che le servono. La donna scopre che Ezio e la Moreau c’è una relazione e così decide di ricattare Gloria: le ordina di lasciare immediatamente Colombo. Certo questa Veronica ha una bella faccia tosta: in verità Ezio è ancora il marito di Gloria, quindi con che diritto le impone una cosa del genere?

Gli abiti da sposa della Puglisi, vengono stroncati dalle critiche

Vittorio e Roberto non sono molto entusiasti delle recensioni sugli abiti da sposa della Puglisi, molto diverse dalle loro aspettative. Maria è decisamente preoccupata e triste: gli articoli sui suoi modelli sono poco lusinghieri. Ad accorrere in suo aiuto ci pensa Francesco che cerca di darle una mano e dall’altra vorrebbe raccontarle la verità che ha scoperto su Vito.

La verità su Vito Lamantia e il modo in cui lo scopre Maria

Francesco è molto determinato a scoprire cosa nasconde Vito: vuole molto bene a Maria e le dispiacerebbe se la ragazza dovesse soffrire. Francesco è deciso a chiedere spiegazioni a Vito, prima di accusarlo ma succede l’inevitabile: proprio quando Lamantia ha deciso di svelare la sua storia passata alla Puglisi, Maria scopre la verità nel peggiore dei modi.

Marcello Barbieri e la contessa Adelaide di Sant’Erasmo litigano

Ludovica confessa a Marcello che è a conoscenza della relazione che ha con la contessa e ne è gelosa. Barbieri, accusa quindi la Sant’Erasmo di essere stata poco attenta. E’ crisi fra i due. Nonostante gli sforzi di Adelaide di risolvere la frattura che si è creata tra lei e Barbieri, l’impresa non è così semplice come crede. Marcello poco a poco si riavvicina ad Adelaide, mentre Ludovica ammette di esserne gelosa.

Elvira scopre che dietro la sua bocciatura per l’esame della patente c’è Salvatore

Elvira scopre che Salvatore ha sabotato il suo esame pratico per la patente. La donna è molto arrabbiata e non reagisce bene. Alfredo con la complicità della Cipriani prova a fare riappacificare Elvira e Salvatore. Dopo il litigio tra Salvatore e Elvira, torna il sereno: i due ragazzi hanno un chiarimento. Elvira è pronta a perdonare Salvatore ad una condizione: dovrà aiutarla a superare l’esame pratico per la patente.

Matilde e Tancredi Vs Vittorio Conti; Tancredi vuole troncare le ostilità con Adelaide

Nel frattempo, Matilde e Tancredi ormai fuori da Il Paradiso delle Signore, portano avanti il loro progetto, dal canto suo invece Vittorio si prepara a fronteggiare la concorrenza. A causa di Conti, Matilde e Tancredi discutono. Anche vittorio ha tuttavia anche lui una bella gatta da pelare: ha bisogno dell’aiuto della Frigerio per portare a termine i suoi affari all’estero.

Nel frattempo, Tancredi propone ad Adelaide di seppellire l’ascia di guerra. Sarà veramente così è soltanto una tregua armata? Nel frattempo, Gloria dice addio al Paradiso. Sarà definitivo? Ha ceduto al ricatto di Veronica o la sua sofferenza è quella che la spinge ad allontanarsi da Ezio e Veronica?

Gemma valuta l’idea di sposare Roberto Landi per dare un padre al suo bambino

Nel frattempo, Gemma si rende conto che la liaison avuta con Marco è stata solo una parentesi, e non ha molte speranze che possa tornare con lui, quindi decide di accettare la proposta di Roberto. Ezio e Veronica lo invitano a cena per conoscerlo meglio. L’idea di sposare Roberto, tuttavia non viene accettata da Veronica, al contrario Ezio pensa sia un’ottima soluzione per la ragazza e il bambino.

Vittorio pronto a contrastare la concorrenza

Vittorio è pronto a dare il meglio di sé contro la concorrenza: chiede altrettanto ai suoi collaboratori al fine di rilanciare gli abiti della Puglisi. Maria chiede quindi aiuto al giovane Rizzo per lavorare insieme al progetto. Vittorio è soddisfatto del lavoro di Maria e Francesco che hanno un’ottima sintonia sul lavoro.

Intanto, Adelaide decide di mettere in pausa le ostilità con Matilde, confessando alla Frigerio che i sentimenti che prova per Marcello sono molto forti.

Gemma vuole dimenticare Marco e cambiare pagina

Gemma, ha capito che la notta trascorsa insieme con Marco non ha significato nulla per lui, quindi è più che decisa a voltare pagina. Tuttavia, colpo di scena! Marco torna a Milano senza Stefania. Perché è tornato? Per riconoscere il bambino della Zanatta oppure no? E soprattutto è tornato per restare o ripartirà presto?