Eccoci arrivati alle anticipazioni delle trame delle puntate del Paradiso delle Signore che vanno dal lunedì 30 marzo a venerdì 3 aprile 2020. Cosa succederà ai nostri beniamini? Quale piega avranno preso le storie e le dinamiche già in corso? Clelia e Luciano hanno finalmente dato vita alla loro passione, ma Silvia accetterà questa situazione? Marta potrà coronare il suo sogno di diventare mamma? Riccardo e Angela quali ostacoli dovranno superare per stare assieme? Vediamo insieme nel dettaglio le anticipazioni della soap di Rai 1.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni trame puntate dal 30 marzo al 3 aprile 2020. Una speranza per Federico

Una speranza per Federico: c’è la possibilità di fare una costosa operazione che potrebbe fare riacquistare al ragazzo l’uso delle gambe. I Cattaneo, quindi, sono alla ricerca di fondi per l’operazione di Federico.

Nel frattempo, Salvatore sempre più geloso di Gabriella non riesca a contenere la rabbia. La fidanzata si trova bloccata a Parigi a causa di una fastidiosa influenza e a prendersi cura di lei c’è Cosimo Bergamini. Gabriella avvisa Roberta della situazione in cui si trova e le dice che sarebbe tornata la mattina presto a Milano.

La nuova Venere, Laura Parisi

Al Paradiso, intanto, è il primo giorno di prova come Venere per Laura Parisi: la donna si dimostra simpatica e alla mano e cattura le simpatie di tutte le altre colleghe Veneri. Ma Clelia mette alla prova Laura sul suo punto debole. Riuscirà a superare la prova?

La zia di Silvia ha un malore, e i soldi per l’operazione vanno in fumo

Intanto Ernesta, l’anziana zia di Silvia, ha un malore. I Cattaneo si svegliano con la speranza di aver trovato i fondi per l’operazione di Federico. Infatti a mettere a disposizione i fondi ci penserebbe proprio la zia Ernesta. Tuttavia, Luciano scopre che la zia è stata truffata e quindi i soldi diventano nuovamente un problema ma il ragionier Cattaneo è deciso a recuperare i soldi a tutti i costi.

Luciano è irragionevole: vuole chiedere i soldi ad uno strozzino

Silvia e Luciano non sanno come fare a trovare i soldi per il delicato intervento cui si dovrà sottoporre il figlio e Luciano vuole tentare il tutto per tutto per recuperare la somma, così decide di rivolgersi a uno strozzino..

Silvia disperata, chiede a Clelia di fare desistere il marito da questa assurda decisione e di farlo ragionare.

Gabriella Chiede una pausa di riflessione a Salvatore

Gabriella, stanca dei litigi e della gelosia di Salvatore, gli chiede una pausa di riflessione; la stilista pare affascinata da Bergamini tanto che mostra alle sue colleghe Veneri, l’ articolo di un periodico francese con tanto di foto che li ritrae assieme.

Agnese è preoccupata per il figlio e per la situazione venutasi a creare con Gabriella e si sfoga con Armando.

Marta inizia una cura per la Fertilità contro il volere di Vittorio

Marta viene a sapere da Camilla, una sua ex compagna di scuola, sposata e incinta di pochi mesi, di una cura per la fertilità e vuole provarla, ma Vittorio è contrario. La donna è irremovibile e così si fa recapitare la medicina e inizia a seguire la cura all’insaputa del marito.

Le nozze della Contessa con Achille Ravasi

A Villa Guarnieri, Adelaide chiede a Riccardo di farle da testimone alle nozze, ma alla richiesta di portare Angela al matrimonio la zia reagisce malissimo. Adelaide non accetta proprio di vedere il nipote con una ex cameriera e di aver lasciato Ludovica Brancia, decisamente più adatta a lui. Nel frattempo, Umberto chiede ad Adelaide di riflettere, prima di privare Riccardo della procura.

La rabbia di Salvatore esplode

Salvatore affronta Cosimo e, accecato dalla gelosia, lo colpisce con un pugno. Il ragazzo non riesce a contenere la rabbia e ritiene Bergamini il responsabile della fine della sua storia con Gabriella.

I soldi per l’operazione di Federico

Silvia annuncia a Clelia che sarà lei stessa a procurarsi i soldi per l’operazione di Federico a qualunque costo, ma la supplica di fare di tutto affinchè il marito non si rivolga a uno strozzino. Al Paradiso Laura, supera il periodo di prova e viene assunta, mentre in Caffetteria si commenta la lite tra il giovane Amato e Bergamini.

Il socio di Salvatore, Marcello dà ragione al giovane Amato, convinto che abbia fatto più che bene avendo agito da uomo.