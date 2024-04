Cosa accadrà nelle prossime puntate inedite Il Paradiso delle Signore in onda dal 20 al 26 aprile 2024? L’ottava stagione della soap ci riserva tanti colpi di scena e gli episodi inediti in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai Uno – disponibili anche in streaming su RaiPlay – promettono di tenerci incollati davanti al teleschermo con il fiato sospeso. Riflettori puntati su Flora, che con l’aiuto di Marcello escogita un modo per vendicarsi su Umberto. Nel frattempo per Vito arriva il momento di rassegnarsi in merito alla sua relazione con Maria: la stilista ha ormai fatto la sua scelta.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8: Flora si schiera con Marcello

Le anticipazioni dei prossimi episodi Il Paradiso – in programma fino al 26 aprile – rivelano che Umberto apprende che Marcello ha scelto di fare un passo indietro come amministratore del patrimonio della contessa, anche riguardo alla gestione delle quote del grande magazzino milanese. Si dice così disposto ad assumere lui l’incarico, candidandosi come nuovo amministratore dei suoi beni.

La proposta di Umberto finisce per insospettire Flora, sempre più convinta che il compagno le sta nascondendo qualcosa.

Anche Marcello inizia a pensare che Umberto possa essere coinvolto nel caso Hofer, e chiede a Flora di dargli una mano. La donna decide di dare il suo sostegno a Barbieri e ingannare il compagno, e agire alle sue spalle per portare alla luce la verità.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 8, Vito costretto a rassegnarsi

Nelle puntate precedenti Vito aveva cercato in ogni modo di “ricucire” il suo rapporto con Maria. Dopo la scoperta del tradimento e l’annullamento delle nozze, aveva perdonato la giovane Puglisi, dimostrando così di tenere davvero alla loro relazione.

Maria – da parte sua – si è sforzata a lasciarsi alle spalle il passato e provare a dimenticare Matteo, ma i suoi sforzi non hanno dato i risultati sperati. Il profondo sentimento che la lega al giovane Portella ha avuto la meglio, e la ragazza ha fatto la sua scelta.

Maria ha scelto di stare con Matteo e per Vito è un duro colpo. A Lamantia non resta altro da fare che rassegnarsi e cercare di andare avanti.

Salvatore si dichiara a Elvira nelle prossime puntate de Il Paradiso

Salvatore si rende conto di non poter più fingere con Elvira e decide di confessarle tutta la verità sui sentimenti che prova per lei. Come reagirà lei alla dichiarazione di Amato? Si prospetta una nuova storyline all’orizzonte?

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, l’appuntamento è tra qualche giorno. Le nostre anticipazioni Il Paradiso per il momento terminano qui. Vi ricordiamo che potrete seguire la soap opera pomeridiana su Rai 1 (o in streaming su RaiPlay). Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle news Il Paradiso delle Signore 8.