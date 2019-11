Il Paradiso delle Signore arriva con il suo carico di anticipazioni delle trame, che ci catapulteranno direttamente nella Milano degli anni 60 alle prese con tutte le novità e le problematiche dell’epoca. Ecco cosa accadrà nella settimana che va dal 25 al 29 novembre 2019 nella nostra soap preferita.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni trame 25-29 novembre 2019

Cosa accadrà ai nostri beniamini nella soap di Rai 1? Per Nicoletta e Riccardo è davvero finita? Il giovane Guarnieri riuscirà a rifarsi una vita? La contessa e il cognato riusciranno a mettere le mani sul patrimonio dei Brancia? E Marcello, riuscirà a conquistare Roberta? Vediamo di sapere qualche informazione in più sulle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 15.40 su Rai 1.

Gabriella dalla felicità estrema alla preoccupazione più cupa

Gabriella è al settimo cielo! La danna vede finalmente realizzarsi il suo sogno di diventare una stilista affermata: dalla fabbrica Bergamini, infatti, arriva nel grande magazzino la collezione a marchio Paradiso.

Dopo molti sacrifici la ragazza finalmente riesce a dare concretezza ai suoi studi perfezionati a Parigi e non sta più in sé dalla gioia. Anche da un punto di vista affettivo la donna è appagata e può contare sull’appoggio del fidanzato Salvatore Amato. Ma come tutte le cose belle durano poco. A sconvolgerla infatti arriva una brutta notizia da Parigi: il suo mentore parigino Defois, sta male.

Intanto, la vigile Agnese, madre di Salvatore sollecita il figlio affinchè si faccia avanti con Gabriella chiedendole di sposarlo. La mamma del ragazzo infatti, capisce che Gabriella è una preda fin troppo appetibile e la corte che le riserva Cosimo Bergamini la insospettisce e non la fa stare tranquilla. Cosa ci aspetterà? Ci sarà un matrimonio all’orizzonte?

Le trame della Contessa, di Umberto e Flavia

Adelaide di Sant’Erasmo, fatta fuori Nicoletta con il suo piano diabolico di mettere al corrente Cesare, del piano di fuga dei due ragazzi, trama alle spalle del nipote per potergli organizzare un futuro con Ludovica Brancia.

In questa prospettiva, organizza un incontro tra Ludovica e Riccardo al Circolo con la complicità della mamma di lei, Flavia e Umberto, padre di lui.

Il crollo di Angela al circolo: Riccardo corre in suo aiuto

Proprio lì, però, Angela ha un crollo fisico. La ragazza è stata vittima di un incidente il cui responsabile è proprio Riccardo. Quindi preso dai rimorsi, la soccorre e la fa portare a Villa Guarnieri per tutte le cure necessarie. Poco dopo arriva al suo capezzale il fratello Marcello.

I dubbi di Salvatore sulla proposta di matrimonio a Gabriella

Nel frattempo a casa amato, Salvatore è indeciso sul da farsi: non sa quale potrebbe essere il momento più adatto per chiedere a Gabriella di sposarlo. Il ragazzo si confida con la madre, e trova in lei il giusto appoggio.

I dubbi della contessa e di Umberto sul soggiorno di Angela a Villa Guarnieri

Angela per riprendersi dal malore rimane a Villa Guarnieri per qualche tempo scoprendo alcuni aspetti della famiglia di Riccardo che non la fanno stare serena.

In realtà la gentilezza di Adelaide e Umberto è pura ipocrisia: i due cognati infatti credono che la permanenza in Villa di una cameriera possa diventare argomento di chiacchiere e pettegolezzi tra i nobili.

La Caffetteria sta per essere venduta

Intanto, tempi duri per Salvatore e Marcello: Anita annuncia che la caffetteria sta per essere venduta. Quindi loro potrebbero ritrovarsi all’improvviso senza lavoro. La notizia manda in paranoia entrambi i ragazzi ma soprattutto Marcello Barbieri che ha deciso di dare una svolta, in meglio alla sua vita, abbandonando le vecchie abitudini.

La festa di Sant’Ambrogio e il nuovo progetto del Paradiso

In occasione della festa di Sant’Ambrogio alle commesse del negozio più bello di Milano viene comunicato un nuovo progetto: un servizio fotografico.

Una bellissima sorpresa per le Veneri, ma la vera sorpresa, tuttavia, è per Marta, organizzata ovviamente dal marito Vittorio Conti. Nel frattempo a Villa Guarnieri, la giovane Angela si abbandona ad un sonno agitato e inquieto. Cosa avrà sognato di così terribile la giovane Barbieri?

Marcello e Salvatore iniziano a cercare un nuovo lavoro

Marcello e Salvatore, divenuti sempre più amici si interrogano sul da farsi: come reagire alla vendita della Caffetteria? Salvatore è già in cerca di un altro lavoro mentre Marcello medita sul da farsi. Il giovane Amato ha nascosto la notizia in famiglia, tuttavia, Agnese è venuta a saperlo lo stesso, e inevitabilmente si preoccupa per il futuro del figlio.

Nel frattempo Marcello si reca a Villa Guarnieri chiedendo di essere ricevuto da Umberto. I due uomini trovandosi faccia a faccia inevitabilmente finiscono con affrontare l’incidente di cui è stata vittima sua sorella ad opera di suo figlio. Il giovane Barbieri chiede a questo punto, un risarcimento a Guarnieri per l’accaduto. Umberto accetta il compromesso per mettere a tacere eventuali voci sul figlio. Cosa vorrà farci Marcello con quei soldi? Vorrà forse acquistare la Caffetteria?

Le Veneri protagoniste del Servizio Fotografico del Paradiso

Marta e Vittorio comunicano il programma alle Veneri per la realizzazione del Servizio Fotografico. Le commesse devono avere ben chiaro il loro compito visto che ne saranno le protagoniste.

Nel frattempo, i coniugi Conti stanno per partire per la luna di miele, che hanno rimandato di qualche tempo. Lasciano le redini del Negozio nelle mani di Riccardo che non sta certo passando un bel momento.

Le trame della Contessa e di Umberto sono contro i piani di Riccardo

La contessa continua a tessere le trame di una improbabile storia tra Ludovica e Riccardo. Non ha ancora capito le difficoltà e la delusione del ragazzo per lo strappo di Nicoletta. Ma imperterrita continua a fare in modo che il nipote si sposi con una donna alla sua altezza. Ma le intenzioni di Riccardo sono indirizzate su un’altra persona: Angela. Guarnieri vorrebbe conoscere meglio la giovane cameriera del circolo.

Agnese si confida con Armando sul licenziamento di Salvatore

È mattina, la signora Amato come tutti i giorni si prepara per andare al lavoro. Strada facendo incontra il capo magazziniere Armando e non riesce a trattenersi dal confidarsi per le preoccupazioni che non la fanno stare serena. Racconta a Ferraris che il figlio Salvatore sta per essere licenziato. Armando la rincuora e le dice di non demoralizzarsi che una soluzione si trova.

Angela va via da Villa Guarnieri e scopre l’assegno di risarcimento di Umberto

Nel frattempo a Villa Guarnieri, Angela ascolta – non vista- una conversazione tra Adelaide e Riccardo e decide di lasciare la villa e tornare alla sua quotidianità. Una volta a casa, scopre che il fratello Marcello ha intascato un assegno da Umberto come risarcimento per quanto le è accaduto.

Riccardo direttore del Paradiso, al posto di Marta e Vittorio

Come predisposto prima della loro partenza per Parigi, Marta e Vittorio, chiedono a Riccardo di gestire al meglio il Paradiso. L’aspetto più difficile tuttavia e far conciliare i caratteri di Riccardo e il ragionier Cattaneo, che è anche padre di Nicoletta, che ha fortemente ostacolato la relazione tra i due.

Gabriella scopre che Salvatore rischia il licenziamento

Intanto, Salvatore alla ricerca di una nuova situazione lavorativa deve fare i conti con Gabriella che ha scoperto tutto. Il ragazzo per non farla preoccupare l’ha tenuta all’oscuro di tutto e la giovane stilista, una volta che viene a conoscenza della situazione, va su tutte le furie.

Il ritorno a Milano di Clelia Calligaris

A casa Cattaneo la giornata inizia con uno sfogo di Luciano che racconta alla moglie Silvia come ha mal sopportato la gestione del Paradiso da parte di Riccardo. In assenza di Vittorio e Marta che si trovano a Parigi, a farne le veci è Riccardo e il ragionier mal tollera l’ex genero che non gliene fa passare una.

M ha rischiarare l’umore del ragioniere arriva la novità del ritorno inatteso della signorina Calligaris. Cosa succederà? Stavolta divamperà la passione fra i due?

Rocco rivive un momento doloroso del suo passato

Intanto Rocco, che pare adattarsi meglio alla vita milanese si ritrova a rivivere un episodio del suo passato che lo ha fatto molto soffrire, in concomitanza dell’arrivo del suo primo stipendio da magazziniere. A sostenerlo trova come sempre Armando, che lo incoraggia e lo aiuta.

Nel frattempo, Marcello e Angela sono di nuovo in bolletta. Sono nuovamente alle prese con il pagamento del canone d’affitto. Cosa si inventerà stavolta Marcello?

Torna il sereno tra Gabriella e Salvatore

Roberta, aiuta l’amica Gabriella a trovare le parole adatte per incoraggiare e sostenere il suo fidanzato in questo momento di difficoltà estrema.

Angela da canto suo, passato il periodo di convalescenza torna a lavorare al Circolo e incontrando Riccardo gli spiega il motivo del suo astio e rancore nei suoi confronti e della sua famiglia. Il ragazzo saprà spiegare le sue ragioni?

Silvia e Luciano sono veramente felici o il ritorno di Clelia creerà problemi?

Intanto a casa Cattaneo è tornato il sereno: Luciano pare aver mandato giù il boccone sulla nuova direzione- momentanea- di Riccardo al Paradiso. I due coniugi stanno cenando a lume di candela e la loro crisi pare preistoria. Ma sarà veramente così? E il ritorno inaspettato di Clelia a Milano, scombinerà nuovamente l’equilibrio, faticosamente raggiunto con la moglie?

Tutto questo e molto altro nei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore dal 25 al 29 novembre 2019. Naturalmente tutti i giorni tranne il sabato alle 15.40 su Rai 1.