Lunedì 9 settembre ripartirà Il Paradiso delle Signore e – tra le novità di questa stagione – ci sarà il cambio nella direzione della Galleria Milano Moda. Dopo la partenza di Flora Ravasi, il grande magazzino si ritroverà infatti senza più una stilista di punta. Come se ciò non bastasse, l’improvvisa partenza di Matilde e Vittorio lascerà la lussuosa galleria senza un dirigente. Sarà Marta Guarnieri a prendere le redini della GMM.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 2024-2025: la galleria perde la sua stilista di punta

Le porte del magazzino più amato d’Italia stanno per riaprirsi, e tra le novità della nuova stagione Il Paradiso ci sarà la partenza di Flora. La giovane stilista – dopo aver scoperto il doppio gioco di Umberto Guarnieri – si preparerà a voltare pagina e lasciare Milano per rifarsi una vita lontano dal suo fidanzato.

Stanca di essere coinvolta in un vortice di inganni, Flora ha scelto di allontanarsi, rinunciando persino al suo lavoro come stilista.

Sebbene fino all’ultimo molti fans avessero sperato che la donna potesse prendere il posto di Maria, magari alleandosi con il nemico numero uno di Umberto per vendicarsi, le ultime notizie confermano che la Ravasi non tornerà sulla sua decisione e si preparerà a lasciare l’Italia, consapevole di non avere più situazioni irrisolte a Milano, nemmeno con la Contessa Adelaide, con la quale ha fatto pace chiedendole persino perdono per averla considerata una rivale.

Questa decisione lascerà un gran vuoto all’interno della galleria, che perderà così la sua stilista di punta.

La fuga di Matilde e Vittorio lascia il Paradiso senza un dirigente

Nella prossima stagione Il Paradiso non sarà solo la partenza di Flora a “minare” la serenità dei protagonisti. Anche la fuga di Matilde e Vittorio – che si daranno alla fuga per sfuggire alle minacce di Tancredi – si farà sentire.

La prestigiosa galleria milanese si troverà infatti senza un dirigente, ruolo che verrà affidato a Marta. L’ex moglie di Conti prenderà le redini del GMM, e per lei arriverà il momento di fare scelte talvolta anche difficili.

La cugina del conte di Sant’Erasmo dovrà trovare un nuovo stilista, e a chi rivolgersi se non a colui che rimarrà sempre il suo primo grande amore, oltre che un grande imprenditore? La giovane Guarnieri – nonostante la rivalità tra il Paradiso e la Galleria Milano Moda – chiederà a Vittorio di ricoprire quel ruolo. La sua decisione riaccenderà gli attriti tra Tancredi e Conti.

La reazione del conte di Sant’Erasmo non si farà attendere a lungo, e Tancredi si scontrerà con Roberto: la battaglia tra il Paradiso e la GMM è appena iniziata e promette di riservarci grandi colpi di scena. Continuate a seguirci per scoprire insieme a noi tutte le news Il Paradiso 9.