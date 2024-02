Quando finisce Il Paradiso delle Signore? Le riprese dell’ottava stagione della soap italiana sono già terminate, ma fino a quando continueranno a tenerci compagnia nel pomeriggio di Rai Uno? I fans delle vicende che animano il più celebre magazzino milanese possono stare tranquilli, perché Matilde, Vittorio & Co. ci terranno compagnia ancora per diverse settimane.

Il Paradiso delle Signore 8, terminate le riprese

Lo scorso 26 gennaio è stato l’ultimo appuntamento dei protagonisti con il set. Le riprese sono infatti terminate, e a renderlo noto sono stati gli stessi attori del cast – tra cui Emanuel Caserio e Massimo Cagnina, rispettivamente Salvatore Amato e Ciro Puglisi – che sui loro profili social hanno condiviso messaggi e video divertenti che esprimono un pizzico di nostalgia per questi mesi intensi passati sul set.

Quelle immagini hanno però spinto molti fans a chiedersi per quanto tempo ancora potranno seguire le vicende de Il Paradiso delle Signore. La soap di successo in onda dal lunedì al venerdì nella fascia pomeridiana di Rai Uno – anche in questa ottava edizione – ha fatto registrare ottimi dati di ascolto, con uno share che ha superato il 19%.

Quando finisce Il Paradiso delle Signore?

L’ottava stagione de Il Paradiso prevede un totale di 160 puntate. La messa in onda sulla rete nazionale resterà quindi confermata fino ai primi di maggio 2024, dopodiché inizierà la consueta pausa estiva.

Anche quest’anno infatti la soap italiana si prenderà una pausa nei mesi caldi, per tornare a tenerci compagnia a partire da settembre con la nuova programmazione pomeridiana 2024/2025 di RaiUno. Il grande successo di ascolti registrato anche nell’ottava stagione ha spinto la Rai a continuare a puntare su questo prodotto.

Tornerà Sei Sorelle? Nelle passate edizioni è stata proprio la soap spagnola a sostituire Il Paradiso in daytime, e non possiamo escludere che anche quest’anno i vertici Rai decidano di puntare sulle vicende di Silva: Adela, Francisca, Diana, Celia, Blanca ed Elisa per il pomeriggio di RaiUno.

Il Paradiso delle Signore 9, ci sarà l’addio di Vittorio Conti?

Non abbiamo al momento notizie certe su quello che sarà il cast de Il Paradiso 9. Le riprese finali dell’ottava stagione hanno visto i colleghi festeggiare ampiamente sul set Alessandro Tersigni, l’amatissimo interprete di Vittorio Conti. Hanno voluto celebrare la sua uscita dalla soap?

Per scoprirlo insieme a noi, vi invitiamo a seguirci.