Sono in corso le riprese della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore. Il pubblico non vede l’ora di vedere i nuovi episodi che a quanto pare riserveranno numerosi colpi di scena. Tra i personaggi più amati della soap c’è sicuramente Maria Puglisi interpretata dalla bravissima Chiara Russo. La ragazza ha faticato molto ad ambientarsi nella città ma grazie alla vicinanza delle Veneri è maturata tantissimo. Ora nei prossimi episodi, Maria avrà un ruolo ancora più importante nel magazzino del Paradiso delle Signore.

Il Paradiso delle Signore 8, intervista a Chiara Russo

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Chiara Russo che ci ha dato qualche anticipazione sul suo personaggio: “Maria diventerà la stilista del magazzino e si occuperà della linea dedicata alle spose. Si ritroverà a dover condividere lo spazio con un altro stilista. Posso dirvi che non andranno molto d’accordo. Il pubblico conoscerà una Maria diversa da quella a cui era abituato all’inizio. Non sarà più la ragazza timida, sottomessa ma terrà testa a questo stilista che gli darà del filo da torcere. In questa stagione arriveranno anche i suoi genitori. Ci saranno delle situazioni complicate che porteranno ad inevitabili scontri in famiglia”.

In particolare, Maria avrà delle discussioni con il padre: “Per un uomo siciliano dell’epoca con certi principi sarà complicato doversi ambientare in un’altra città. Nel frattempo vedrà che la figlia ha una carriera già avviata che la porterà a guadagnare di più rispetto a lui. Nel loro rapporto però prevarrà l’amore. Il padre non tarperà assolutamente le ali a Maria”.

Sul fronte sentimentale, Maria si ritroverà sola dopo il trasferimento di Vito in Australia: “Lei e Vito si amano tanto ma dovranno attraversare un momento di crisi dovuto alla distanza. Entrambi vogliono far funzionare il rapporto e si impegneranno in questo senso”.

Il personaggio di Maria è entrato pian piano nel cuore dei telespettatori. Un successo inaspettato per Chiara che dichiara: “Sono felice dell’affetto che ricevo da parte del pubblico. Le persone che mi fermano per strada mi abbracciano come se fossi una di famiglia”.