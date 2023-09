Il Paradiso delle Signore si prepara a tornare sui nostri teleschermi, con una nuova stagione che prenderà il via domani – lunedì 11 settembre – su Rai Uno. Nei nuovi episodi inediti vedremo Matilde prendere un’importante decisione per salvare il suo matrimonio con Tancredi. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Il Paradiso 8: Matilde rinuncia a Vittorio

La storia tra Matilde e Vittorio prenderà una piega inaspettata nelle prossime puntate della soap. La donna infatti deciderà di chiudere definitivamente la storia con Vittorio, nonostante le belle emozioni vissute insieme. Matilde deciderà così di provare a salvare il suo matrimonio con Tancredi e insieme affronteranno anche la nuova sfida della Galleria Milano Moda.

Tuttavia la donna avrà ancora occasione per parlare con il Conti. I due si troveranno spesso a discutere di lavoro, e forse anche di qualcos’altro. Nelle prossime puntate la Frigerio si troverà a doversi scusare con Vittorio per aver assunto Lucia come capo commessa di GMM, non sapendo che lavorasse sino a poco tempo prima per il Paradiso delle Signore.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 8, per Vittorio arriva l’ennesima delusione d’amore

Si prospetta così per Conti una nuova delusione d’amore, dopo quella legata al fallimento del matrimonio con Marta e poi quella avuta con Tina. Se inizialmente Vittorio aveva sperato di riuscire a voltare pagina, lasciandosi il passato alle spalle con Matilde, dovrà presto fare i conti con una nuova cocente delusione.

Come era già accaduto con Tina – che aveva deciso di dare una seconda chance a Sandro, che era rimasto a Londra – anche Matilde sarà propensa a dare una nuova possibilità al suo matrimonio con Tancredi. Nel finale di stagione, infatti, quest’ultimo era riuscito a far credere alla moglie di non essere implicato nell’incendio. Ma Vittorio è a conoscenza della verità, e se in un primo momento ha taciuto, non è detto che sia disposto a mantenere il segreto anche nelle nuove puntate.

Finirà per raccontare come sono realmente andate le cose, ora che la verità potrebbe fargli riavere l’amore di Matilde? E lei a quel punto cosa farà? Per scoprirlo l’appuntamento con la nuova stagione del Paradiso è dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05 su Rai Uno. Vi ricordiamo che gli episodi saranno disponibili – dopo la messa in onda sulla rete ammiraglia Rai – anche sulla piattaforma RaiPlay. Continua a seguirci per rimanere aggiornati.