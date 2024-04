Cosa accadrà nelle prossime puntate inedite Il Paradiso delle Signore in onda dal 6 al 12 aprile 2024? L’ottava stagione della soap ci riserva tanti colpi di scena e gli episodi inediti in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai Uno – disponibili anche in streaming su RaiPlay – promettono di tenerci incollati davanti al teleschermo con il fiato sospeso. Riflettori puntati su Matteo Portelli che sembrerà sparire nel nulla e farà perdere misteriosamente le sue tracce. Tutto accadrà proprio quando Maria si renderà conto di essere innamorata del contabile del grande magazzino e metterà la parola “fine” alla sua relazione con Vito.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8: Maria sceglie Matteo

Le anticipazioni dei prossimi episodi Il Paradiso – in programma fino al 12 aprile – rivelano che Maria rientrerà a Milano dopo un soggiorno a Parigi, e lo farà con la consapevolezza di dover prendere una decisione importante per il suo futuro.

La Puglisi avrà capito di amare Matteo e deciderà di parlare apertamente con Vito. I due decideranno così di comune accordo di mettere fine alla loro relazione, una decisione che non piacerà affatto a Ciro.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 8, Matteo sparisce nel nulla

Marcello si dirà pronto a recarsi a Francoforte, dove potrà apporre la firma al contratto che lo legherà ad Hofer. Barbieri non saprà però che si tratta di una truffa, e Matteo vorrebbe informarlo. Ma proprio quando il fratello di Marcello avrà maturato questa decisione, una sua improvvisa sparizione gli impedirà di mettere in guardia l’altro. Marcello scomparirà nel nulla senza dare nessuna spiegazione ai suoi cari.

Marta e Vittorio si baciano nelle prossime puntate de Il Paradiso

Marta e Vittorio non riusciranno a tenere a freno le emozioni e si scambieranno un bacio. Il giorno successivo i due si ritroveranno a parlare di quanto accaduto, e Conti non potrà nascondere la sua confusione.

Nel frattempo Crespi non avrà intenzione di demordere con Irene, e le farà una nuova proposta lavorativa che si preannuncerà particolarmente allettante.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, l’appuntamento è tra qualche giorno. Le nostre anticipazioni Il Paradiso per il momento terminano qui. Vi ricordiamo che potrete seguire la soap opera pomeridiana su Rai 1 (o in streaming su RaiPlay). Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle news Il Paradiso delle Signore 8.