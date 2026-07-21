Mentre i tantissimi fans de Il Paradiso delle signore hanno già iniziato il conto alla rovescia, che li condurrà al 7 settembre (data di debutto dell’undicesima stagione), dal set continuano ad arrivare news sul cast che ci terrà compagnia nei pomeriggi di Rai Uno. Tra le new entry è recentemente apparso un nome ben noto a chi seue le fiction Rai, quello di Agnese Lorenzini, gia conosciuta dal grande pubblico per la sua interpretazione in Upas.

Agnese Lorenzini nel cast Il Paradiso delle signore

Probabilmente molti la ricorderanno per aver interpretato l‘avvocatessa Susanna Picardi in Un posto al sole: Agnese Lorenzini è una giovane attrice italiana molto amata dal pubblico. Nata a Genzano di Roma il 13 novembre 1990, ha alle sue spalle anche diverse esperienze teatrali.

Tuttavia è proprio con la soap di Rai Tre Un posto al sole che Agnese Lorenzini entra nelle case (e nel cuore) degli italiani. L’attrice è stata nel cast Upas dal 2016 al 2022, anno in cui si è congedata dalla serie lasciando nel pubblico di Rai Tre tanta commozione. Non c’è quindi da stupirsi se la recente notizia del suo ingresso nel cast del Paradiso ha entusiasmato i fans. Ma se da un lato la sua presenza nelle puntate della prossima stagione IPDS è ormai ufficiale, sul ruolo del suo personaggio vige ancora il massimo riserbo.

Dagli studi Videa di Roma, dove si svolgono le riprese della nuova stagione, non trapela nessuna notizia, e questo mistero è bastato a far scattare nei telespettatori la curiosità. Molti di loro si sono già scatenati sui social, e si moltiplicano le ipotesi sul ruolo dell’attrice nel grande magazzino milanese.

Nuova Venere o capocommessa? Il mistero si infittisce

Agnese Lorenzini vestirà i panni di una nuova Venere, oppure la produzione avrà pensato per lei a un ruolo di maggior responsabilità, come quello della capocommessa Elisa chiamata a prendere il posto di Irene? Al momento possiamo solo fare delle ipotesi, in attesa dei primi spoiler. Certo è che l’arrivo della giovane attrice porterà una ventata di novità, e non sarà l’unico.

Stando alle anticipazioni ufficiali Rai infatti, saranno molte le new entry pronte a regalarci episodi ricchi di colpi di scena.