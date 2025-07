La decima stagione de Il Paradiso delle Signore prende il via all’8 settembre con toni ancora più intensi e carichi di emozione. Gli sceneggiatori, già da tempo, avevano lasciato intendere che per Elvira si sarebbero aperti scenari difficili, segnati da una profonda vulnerabilità interiore. A darle volto e anima è ancora Clara Danese, che con la sua interpretazione toccante riesce a trasformare ogni sequenza in un vero scossone emotivo. Al suo fianco, Emanuel Caserio nel ruolo di Salvatore che continua a convincere con la sua sincerità e il suo calore umano. Insieme formano una delle coppie più amate della serie, oggi messe a dura prova da una doppia sfida: difendere il loro bambino e, al tempo stesso, mantenere il fragile equilibrio costruito nel tempo.

Il Paradiso delle Signore 10, intervista esclusiva a Emanuel Caserio

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Emanuel Caserio. L’attore ha parlato dell’evoluzione che avrà il suo personaggio: “Ora che è diventato papà, Salvo sarà più responsabile e maturo. Il piccolo Andrea ha messo la ciliegina sulla torta, sulla vita e sul percorso di crescita di Salvatore. Sarà molto felice, farà un passo molto importante. Non posso spoilerare ma sicuramente sarà un atto di coraggio importante per il bene del figlio”.

Nei primi episodi non si potrà fare a meno di notare una certa invadenza da parte dei genitori di Elvira. Emanuel ci assicura però che questo non intaccherà il rapporto di coppia: “I suoceri avranno da mettere bocca su tutto, però Salvatore anche per rispetto di Elvira, che comunque è sua moglie, non può dire più di tanto. Vorrebbe dire che l’hanno stufato però non lo farà. Rimarrà un ragazzo perbene, educato, gentile, che ama molto sua moglie e amando molto sua moglie rispetterà anche i genitori di sua moglie”.

Salvo all’inizio ha avuto molte delusioni d’amore ma finalmente sembra aver trovato la strada della felicità. Anche la percezione del pubblico sul suo personaggio è cambiata negli anni: “Ho visto che il pubblico a volte è andato anche contro Salvatore, mi ricordo la gelosia che provava verso Gabriella, non proprio giusta, e il pubblico giustamente era contro, come lo ero io, però Salvatore doveva fare il suo percorso di crescita. Lui ha sbagliato, devo dire che però ad oggi è un uomo a tutti gli effetti e posso dirti che lo vorrei davvero come amico, perché Salvatore è un grande lavoratore, una persona perbene, sa chiedere scusa, sa dire grazie, che sono due cose fondamentali nella vita, sa amare, è sincero, è fedele, è un angelo”.

Emanuel Caserio ricorda poi Pietro Genuardi a cui è dedicata la decima stagione della soap: “A ogni angolo della caffetteria, ogni ambiente mi ricordava Pietro, per me era uno dei miei più grandi amici, un punto di riferimento sul set, ma anche fuori nella vita, andavamo in vacanze insieme, stavamo sempre insieme. Manca e mancherà come l’aria all’interno della serie, perché come sapeva portare gioia e spensieratezza a lui, con sincerità e spontaneità, non è da tutti. Aveva sempre il consiglio giusto per tutti, anche se magari aveva un problema lui nella sua vita, però trovava il tempo per aiutare te. In scena tendeva sempre a migliorarti, a valorizzare l’attore che aveva di fronte”.