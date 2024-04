“Il meglio di te“, arriva in prima tv. Il film drammatico di Fabrizio Maria Cortese, con protagonista la splendida e bravissima Mariagrazia Cucinotta, era uscito nelle sale a novembre 2023 dopo essere stato presentato in anteprima a Cannes. Vediamo insieme di cosa parla e quando andrà in onda in tv.

“Il meglio di te”, la trama del film con Mariagrazia Cucinotta

Appuntamento da non perdere il 3 aprile 2024, in prima serata su Rai1, con “Il Meglio di te“. La pellicola, che ha stupito tutti per la sua trama, vede come protagonista Mariagrazia Cucinotta e Vincent Riotta nei ruoli rispettivamente di Nicole e Antonio.

Quest’ultimo è un uomo di successo malato terminale mentre Nicole è la sua ex. In passato si sono molto amati (come mostra un lungo flashback all’inizio del film) ma poi si sono lasciati per via di un tradimento. La vita li ha messi a dura prova facendo nascere incomprensioni, delusioni e momenti di rabbia che li hanno spinti a commettere errori. Ora però i due si ricongiungono al capezzale di Antonio dove bisogna fare i conti col passato e pensare alla sua eredità. Nicole non ha avuto figli ma si troverà a dover prendersi cura di uno non suo.

“Il meglio di te”, è una produzione Orange Pictures Golden Hour films, Sirio Studios con Rai cinema. Il film invita tutti a riflettere e a dare il meglio di sé ricordando che a volte perdonare gli altri può salvare se stessi.

"Con una lettera Nicole ritorna nel passato: comincia un percorso di rabbia, ma anche di grandi lezioni di vita: capisce l'importanza del perdono.

Un film pieno di emozioni".

Maria Grazia Cucinotta

📌"Il meglio di te", il 3 aprile su @RaiUno

Una clip👇 pic.twitter.com/v3RIpYWcdK — Rai (@Raiofficialnews) March 25, 2024

La colonna sonora di Giusy Ferreri e il cast

La colonna sonora del film è della cantante Giusy Ferreri, autrice e interprete del brano. Nel cast oltre a Mariagrazia Cucinotta e Vincent Riotta vediamo Anita Kravos (nel ruolo della sorella di Antonio); la suocera Giusi Merli; Daphne Scoccia (una giovane ragazza madre con un figlio); e Simone Montedoro (nuovo amore di Nicole).