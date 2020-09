Bianca Guaccero e Marco Bocci saranno due dei protagonisti di una nuova fiction Rai, le cui riprese sono in corso, e che si intitola Il medico della mala. Cosa sappiamo in merito a questa nuova serie? Le notizie, sfortunatamente, sono ancora molto poche. Possiamo parlare degli attori che faranno parte del cast, della regia e del team che si è costituito per la sua creazione.

Il medico della mala cast: tanti attori in una sola fiction

E’ da un paio di settimane che si parla della nuova fiction Rai che probabilmente vedremo in onda nel 2021. A scatenare la curiosità dei più è stato, però, un post su Instagram di Bianca Guaccero, la conduttrice di Detto Fatto, trasmissione di Rai 2.

La Guaccero, che tornerà a intrattenere i telespettatori nei lunghi pomeriggi invernali dal prossimo 5 ottobre 2020, ha infatti condiviso con tutti i suoi fan una foto del trucco e parrucco che era appena stato realizzato su di lei per interpretare un nuovo personaggio che sicuramente entrerà nel cuore del pubblico.

Bianca ha presentato così la sua Rosa, senza però svelare nulla di questo personaggio a cui andrò a dare anima e corpo.

Cosa abbiamo dunque scoperto in merito alla fiction Rai? In primis il titolo, ovvero Il Medico della Mala, poi il cast.

Pare che oltre alla Guaccero, che ha già recitato in svariate fiction, vi saranno: Marco Bocci, Violante Placido, Loretta Goggi e Fortunato Cerlino. Oltre a loro anche: Ignazio Oliva e Michele Venitucci.

Il Medico della mala, news: tutto quello che sappiamo per ora

Cos’altro sappiamo sulla fiction Rai? Ebbene possiamo dire con certezza che le riprese abbiano preso il via da poco. Perfino per questa produzione si sono registrati ritardi causa Covid-19. Per questo motivo sono oltretutto in molti a pensare che non vedremo il prodotto finito andare in onda prima della prossima primavera o addirittura del prossimo autunno.

Riusciranno i più curiosi ad attendere così tanto? Certo che sì, ma si spera che nei prossimi mesi, dal set, trapelino succulente anticipazioni in grado di rispondere almeno in parte alle prime domande che in molti si stanno ponendo.

Altre news in merito? Alla regia vi sarà Cinzia TH Torrini, che tutti conoscono per Elisa di Rivombrosa, ma che in Rai è reduce dall’enorme successo di Pezzi Unici.

La fiction sarà prodotta infine da Casanova Multimedia e vedrà come capo sceneggiatore, così come anticipato da Bubino Blog, il bravissimo Andrea Valagussa.