Un fantastico cast composto da Julia Roberts, Cameron Diaz e Rupert Everett, dà vita ne Il matrimonio del mio migliore amico, ad una commedia romantica sui generis, dinamica e inaspettatamente cinica che ha riscosso notevoli consensi sia da parte del pubblico che della critica. Diretto da P. J. Hogan nel 1997, il film va in onda nella prima serata di Mercoledì 14 Febbraio su Tv8. Tutte le curiosità da conoscere ve le diciamo di seguito.

Il matrimonio del mio migliore amico: la trama in breve e il cast

Julianne Potter, critica culinaria indipendente e vivace, viene a sapere che una sua ex fiamma, Michael, sta per sposare la bionda Kimberly Wallace e in lei si scatena una folle gelosia. Anni prima, quando erano amanti, lei e Michael avevano stretto un patto e cioè che se fossero arrivati al compimento dei 28 anni ancora single, si sarebbero sposati. E così Julianne fa di tutto per sabotare le nozze ormai imminenti, aiutata dall’amico editore George, che in realtà è gay.

Oltre a Julia Roberts, Rupert Everett e Cameron Diaz, nel cast troviamo anche, fra gli altri, Dermott Mulroney, Philip Bosco, Carrie Preston, Rachel Griffiths, Chris Masterson, Susan Sullivan e M. Emmet Walsh.

Le principali curiosità sul film

