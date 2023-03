Il Commissario Ricciardi 2 sta per concludersi in queste ore e già in molti si domandano se ci sarà una terza stagione. La seconda chiude i battenti stasera su Rai Uno in prima serata con l’episodio dal titolo Rondini d’inverno ma, visto il successo, è normale chiedersi se ci sarà un proseguo oppure no. Lo stesso Lino Guanciale, che interpreta la parte dell’affascinante protagonista, è intervenuto sulla questione: ecco cosa ha detto.

Il Commissario Ricciardi 3 si farà: cosa sappiamo

Incalzato durante una recente intervista circa una eventuale terza stagione della fortunata fiction de Il Commissario Ricciardi, Lino Guanciale ha detto che “abbiamo tanto materiale per una terza serie”, anche se la messa in onda non sarà immediata. L’attore è impegnato su vari set, ma a quanto ne sappiamo Il Commissario Ricciardi 3 si comincerà a girare alla fine di quest’anno e dovrebbe arrivare sul piccolo schermo all’inizio del 2025.

C’è da attendere un po’ insomma, ma i fans della serie e dei libri di Maurizio De Giovanni da cui essa è tratta, possono tirare un sospiro di sollievo.

Ci sarà uno spin-off?

Per quanto riguarda un eventuale spin-off su Luigi Alfredo Ricciardi, il tenebroso commissario che dà il nome ai romanzi e alla fiction tv, non si sa nulla di preciso. Dato il riscontro di pubblico, si era ipotizzata la possibilità di questo progetto ma, al momento, non c’è alcuna conferma a riguardo.

Per ora le vicende professionali e sentimentali di Ricciardi proseguono in ordine cronologico. Il Commissario Ricciardi 2 ha fatto registrare un lieve calo di ascolti rispetto alla prima stagione (anche se resta ancora l’ultima puntata da valutare), ma non tale da impedirne una terza.

L’insolito mix fra giallo e sentimento, a quanto pare, piace molto ai telespettatori, che hanno dimostrato comunque apprezzamento per questo noir ambientato nella Napoli degli anni ’30. Ed anche dal seguito, ovviamente, ci si attende molto.