Chi ama l’arte, la poesia e, in particolare, Gabriele D’Annunzio, non perda l’appuntamento con Il cattivo poeta, film biografico del 2021 diretto da Gianluca Jodice dedicato al grande artista pescarese. La pellicola, che può contare sulla bella interpretazione di Sergio Castellitto nei panni del “poeta vate”, va in onda su Rai Tre, in prima visione tv assoluta, alle 21.20 di Venerdì 7 Luglio. Ecco alcune informazioni.

Il cattivo poeta: la trama in breve e il cast

Siamo in Italia, nella primavera del 1936. Il giovane funzionario Giovanni Comini viene incaricato da Achille Starace, segretario del Partito Fascista, di frequentare (per spiarlo) il poeta e drammaturgo Gabriele D’Annunzio, ritiratosi al Vittoriale. Il partito ha paura che l’artista possa esprimersi pubblicamente a sfavore dell’alleanza fra Hitler e Mussolini.

Per quanto riguarda il cast, oltre a Sergio Castellitto nel ruolo di protagonista, troviamo anche, fra gli altri, Francesco Patanè, Clotilde Coureau, Tommaso Ragno, Pier Giorgio Bellocchio e Lino Musella.

Alcune curiosità sul film

Ecco alcune curiosità sulla pellicola scritta e diretta da Gianluca Jodice: