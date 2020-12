Dall’ideatore della serie spagnola di successo Elite, Carlos Montero, arriva un nuovo mystery drama stavolta ambientato in Galizia. Il caos dopo di te (titolo originale El desorden que dejas) è tratto dal romanzo omonimo pubblicato nel 2016 e promette di appassionare il suo pubblico amante delle serie spagnole grazie a un mix di suspense e thriller. Lo show è stato commissionato nell’ottobre 2019 e vede nel cast anche la presenza di Arón Piper, attore tedesco naturalizzato spagnolo, già apprezzato in Elite. Composta da otto episodi dalla durata di 40 minuti ciascuno, Il caos dopo di te è disponibile sulla piattaforma Netflix dall’11 dicembre.

Il caos dopo di te su Netflix: la trama della serie spagnola

La storia segue le vicende di Raquel, un’insegnante di lettere, che accetta una sostituzione all’istituto Novariz, nello stesso paese di suo marito. Il primo giorno di scuola, trova nella borsa un curioso biglietto con su scritto: “Quanto tempo ci vorrà per morire?” Un messaggio innocuo oppure è l’inizio di qualcosa di più oscuro? La sua indagine finisce per risalire alla tragica storia di Viruca, che presto scoprià essere proprio lei docente che Raquel ha sostituito. L’illusione di iniziare le lezioni nel migliore dei modi si scontra con l’accoglienza fredda degli studenti, ancora segnati dalla drammatica scomparsa della loro ex insegnante Viruca. Quali profonde ferite ha lasciato la donna e perché continua a tormentare i suoi ex allievi? Raquel si immergerà in un mistero fitto, carico di tensione e segreti, che finirà per travolgerla più di quanto credeva.

Il caos dopo di te: il cast e i personaggi della serie Tv

Nel cast della serie Tv, Inma Cuesta nel ruolo di Raquel Valero, insegnante di lettere protagonista della storia; Bárbara Lennie interpreta Elvira Ferreiro Martínez “Viruca”, la professoressa presso l’istituto Novariz; Tamar Novas nel ruolo di Germán, il marito di Raquel; Arón Piper è Iago Nogueira, uno studente delle superiori; Roberto Enríquez è Mauro Muñiz, il marito di Viruca; Roque Ruiz nei panni di Roi, l’amica di Iago; Isabel Garrido interpreta Nerea, l’amica di Iago; e Braian Centurión nel ruolo di José Luis Martinez.