E’ tutto pronto per l’inizio della quarta edizione de Il cantante mascherato, la cui prima puntata andrà in onda su Rai Uno nella prima serata (inizio alle 21.25 circa) di Sabato 18 Marzo. La formula del programma è nota e resta fedele alle origini: 12 vip si esibiranno come cantanti travestiti da buffe maschere che non permetteranno a chi guarda e ascolta di riconoscerli. Sui canali social ufficiali della trasmissione trapelano, con il contagocce è ovvio, nuove informazioni. Ecco cosa sappiamo al momento.

Il cantante mascherato 2023: maschere ed esibizioni della prima puntata

Sono state da poco rese note quali saranno le bizzarre maschere che animeranno Il cantante mascherato di quest’anno, ma anche le esibizioni della prima puntata, due per concorrente, ma non sappiamo in che modo verranno strutturate (il secondo brano serve forse per un eventuale spareggio?).

Ecco l’elenco:

Cavaliere Veneziano : “Mentre tutto scorre” e “Noi due nel mondo e nell’anima”

: “Mentre tutto scorre” e “Noi due nel mondo e nell’anima” Cigno: “La bambola” e Medley dei brani di Raffaella Carrà

“La bambola” e Medley dei brani di Raffaella Carrà Ciuchino: “Personalità” e “Nunta Raggae Più”

“Personalità” e “Nunta Raggae Più” Colombi: “Fatti mandare dalla mamma” e “Triangolo”

“Fatti mandare dalla mamma” e “Triangolo” Cricetina: “Tu vuo’ fa l’americano” e “Dove sta Zazà”

“Tu vuo’ fa l’americano” e “Dove sta Zazà” Ippopotamo: “Beggin’” e Medley dei brani di Elvis Prisley

“Beggin’” e Medley dei brani di Elvis Prisley Porcellino: Medley di Jannacci e Medley dei brani di GiorgioGaber

Medley di Jannacci e Medley dei brani di GiorgioGaber Riccio: “Erba di casa mia” e “La voce del silenzio”

“Erba di casa mia” e “La voce del silenzio” Rosa Rossa : “Via con me” e ?

: “Via con me” e ? Scoiattolo Nero: “Chimica” e “E la luna bussò”

Nero: “Chimica” e “E la luna bussò” Squalo: ? e “Certe Notti”

? e “Certe Notti” Stella: “Super eroi” e “Made in Italy”

Un repertorio decisamente vario ed articolato come si può notare, di cui solo un paio di canzoni, per adesso, restano sconosciute.

Conduttrice e membri della giuria

Nessuna novità per quanto riguarda la conduzione de Il cantante mascherato 2023, mentre nella giuria si segnalano delle illustri new entry. La padrona di casa sarà anche stavolta Milly Carlucci, ormai primadonna del Sabato sera di Rai Uno (è al timone anche di Ballando con le Stelle), mentre in giuria Serena Bortone, Iva Zanicchi e Christian De Sica affiancheranno Flavio Insinna e Francesco Facchinetti.