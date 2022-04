Che cos’è iBand 2022? Si tratta di un nuovo format a colpi di note che è sbarcato lo scorso 20 aprile su Mediaset Infinity per dare a tutti l’occasione di dimostrare il proprio talento. A sfidarsi sono band emergenti sulla piattaforma streaming italiana già ricca di contenuti via Internet, sia in diretta che in modalità on demand. Ogni band sogna di ottenere il successo dei The Kolors o ancor di più dei Maneskin. A chi spetta selezionare i talenti? In giuria vi sono artisti del calibro di Fiordaliso e conoscitori dei talent e delle difficoltà a cui vanno in contro i ragazzi di oggi che vogliono sfondare nel mondo della musica come Marco Carta.

iBand 2022: il programma e la giuria

Il programma iBand 2022 è nato grazie ad una idea di Bruno Frustaci e Vincenzo Sorrentino ed è composto da ben 12 puntate già disponibili su Mediaset Infinity dove i conduttori Claudio Guerrini e Crisula Stafida, con tre super giudici, ovvero: Jimmy Sax, uno dei sassofonisti più apprezzati del panorama musicale internazionale, Fiordaliso e Marco Carta, controllano da vicino le sfide tra giovani band emergenti che sognano di sfondare nel mondo della musica.

Il trio insolito darà sicuramente filo da torcere ai ragazzi, e non solo, che saliranno sul coloratissimo palco e tra i quali potrebbero nascondersi i miti musicali del futuro. Il talent ha oltretutto l’obiettivo di dare vita ad un sogno e di alimentarlo, perché chi vi partecipa ha la speranza di vincere la sfida e, magari, affermarsi con i propri brani originali per portare in tour la propria identità musicale, di fronte agli applausi della platea.

Chi è il conduttore di iBand 2022?

Al timone di iBand 2022 su Mediaset Infinity vi è Claudio Guerrini che ha all’attivo una ricca carriera radiofonica e come molti sanno ha collaborato con: Radio Subasio, Radio Kiss Kiss, Radio Rai e RTL 102.5. Guerrini ha lavorato anche per: Gold Tv, Odeon Tv e Sportitalia, dove ha presentato ‘Storyboard’, programma di interviste a grandi protagonisti dello sport. Per Rai 1 è stato inviato di ‘Buono a sapersi’ e ‘La prova del cuoco’. Dal 2020 collabora con Mediaset, dove conduce tre edizioni di ‘Una Nuova Vita’ su LA5 e il talent ‘iBand‘ su Infinity.

Chi sono i giudici di iBand 2022?

Chi sono i giudici di iBand 2022? Jeremy Rolland in arte Jimmy Sax è nato sul web ed in breve tempo è stato capace di imporsi sul palcoscenico internazionale grazie al suo talento come sassofonista. Nonostante il successo e la fama divenuta internazionale, di lui si sanno ben poche cose tanto che è sconosciuta anche la sua città di origine.

Marco Carta, invece, pare non aver bisogno di presentazioni. Nato nel talent di Amici di Maria De Filippi, il cantante sardo ha consacrato il suo successo vincendo Sanremo. Dopo il Festival ha partecipato anche all’Isola dei Famosi ed è stato più volte ospite di Barbara d’Urso.

Fiordaliso, infine, è una cantautrice italiana davvero molto amata da intere generazioni che ha regalato al pubblico italiano decine di canzoni diventate gioiello della musica.