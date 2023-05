Torna l’appuntamento con “I Migliori Anni” di Carlo Conti in prima serata su Rai1. Una nuova puntata all’insegna della grande musica che segnato gli anni più belli della nostra vita con la partecipazione di illustri ospiti, personaggi del mondo della tv e gli artisti che hanno fatto la storia. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata di venerdì 19 maggio 2023.

I Migliori Anni 2023, gli ospiti del 19 maggio su Rai1

Venerdì 19 maggio 2023 dalle ore 21.25 appuntamento con una nuova puntata de “I Migliori Anni”, il varietà condotto da Carlo Conti e realizzato dalla direzione Intrattenimento Prime Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy. Tantissimi gli ospiti della serata: a cominciare da Mogol protagonista del momento “Hit Parade” ed Enrico Brignano con “My List”. E ancora ospiti anche Fabio Concato e Alex Britti per il momento “Juke Box” con i brani che hanno segnato la loro vita.

Dopo i brani scelti e commentati da Mogol e le canzoni che hanno scandito la vita di Enrico Brignano, è il momento di Fabio Concato e Alex Britti che sul palcoscenico presenteranno alcune canzoni senza tempo come ‘Domenica bestiale’ e ‘Solo una volta (O tutta la vita)’. Super ospiti internazionali The Trammps, il gruppo americano protagonista indiscusso degli anni ’70 con la loro i ‘Disco Inferno’.

I Migliori Anni 2023, tra gli ospiti anche Tony Hadley, Fiordaliso e Annalisa Minetti

Ma non finisce qui, visto che durante la puntata di venerdì 19 maggio 2023 de “I Migliori Anni” di Carlo Conti si alterneranno grandissimi ospiti e protagonisti della musica degli anni 70, ’80 e ’90. A cominciare da Tony Hadley, ex frontman degli Spandau Ballet, che canterà ‘True’, ‘Through the barricades’ e ‘Gold’. E ancora: Nik Kershaw con ‘Wouldn’t It Be Good’ e ‘The Riddle’, The Korgis con ‘Everybody’s Got to Learn Sometime’.

Non mancheranno poi gli ospiti italiani: Fiordaliso con “Non voglio mica la luna”, Annalisa Minetti con “Senza te o con te”, Homo Sapiens con “Bella da morire”, Michele con “Se mi vuoi lasciare” e Gianmarco Carroccia interpreta un immortale successo nello spazio dedicato a Lucio Battisti. Commentatore della puntata Francesco Paolantoni, mentre a Flora Canto è affidato il compito di leggere i commenti dei telespettatori che potranno raccontare con brevi messaggi i ricordi più vivi dei loro migliori anni.

L’appuntamento con I Migliori Anni è per venerdì in prima serata su Rai1.