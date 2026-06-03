Anche giugno è arrivato e, con l’arrivo della stagione estiva, su Prime Video si aggiungono nuovi titoli al catalogo. Tra la commedia italiana Ancora più Sexy di Michela Andreozzi, sequel di Pensati Sexy, alla serie tv Un anno dopo l’altro, l’adattamento del romanzo bestseller di Carley Fortune, si prospettano novità davvero interessanti. Di seguito, ecco alcuni dei film e delle serie tv più attese di questo mese.

Prime Video: i film e le serie TV più attese in arrivo a giugno 2026

Si comincia il 3 giugno, con l’arrivo della quarta stagione di La leggenda di Vox Machina. In questo nuovo capitolo, ci ritroviamo un anno dopo il Conclave Cromatico. I Vox Machina si sono separati, ognuno per un motivo diverso. Il richiamo dell’avventura, però, è dietro l’angolo. Quando si risveglia un male silenzioso da tempo, che minaccia prepotentemente il regno, saranno costretti a riunirsi per affrontare insieme un nemico leggendario.

Il 10 giugno, invece, è la volta di Un anno dopo l’altro, nuova serie tv. Adattamento del romanzo bestseller di Carley Fortune “Un’estate dopo l’altra”, libro che per 16 settimane è stato nella classifica dei bestseller del New York Times, con oltre un milione di copie vendute fino ad oggi e un grande successo del BookTok. Ambientata nell’arco di sei anni e una settimana a Barry’s Bay – piccola cittadina vicino a un lago – la trama segue Percy e Sam, ed è una storia romantica e nostalgica sui primi amori e sulle scelte.

Il 12 giugno tornano Diana Del Bufalo e Valentina Nappi in Ancora più sexy. Scritto da Michela Andreozzi insieme a Daniela Delle Foglie, il film riprende la storia di Maddalena tre anni dopo il suo primo incontro con il suo spirito guida, Valentina Nappi. Questa volta, la vita di Maddalena sembra a posto, ma quando Valentina riappare all’improvviso, Maddalena si ritrova a mettere in discussione tutto. L’incontro con Bruno, poi, le darà il colpo di grazia, portandola a nuove consapevolezze.

Infine, il 17 giugno, arriva il film È colpa tua: Londra. Dopo i precedenti eventi di È colpa mia: Londra, Noah e Nick tornano più uniti e innamorati che mai. Ma, quando Noah parte per Oxford per continuare gli studi, e Nick inizia un lavoro sempre più impegnativo, le sfide diventano sempre più numerose. Tra l’arrivo di nuove persone nelle loro vite e nuovi cambiamenti, il loro legame comincia a vacillare. Dovranno quindi capire se lottare per l’amore che li ha uniti o rischiare di perdersi per sempre.