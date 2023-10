Chi ha visto ed apprezzato I Croods (2013), non potrà non innamorarsi anche de I Croods 2-Una nuova era, di cui è la simpatica continuazione. Ne è protagonista la famiglia di Neanderthal che abbiamo conosciuto nel capitolo precedente, stavolta immersa in nuove ed avvincenti avventure.

La pellicola fa ridere tutti, grandi e piccini. Va in onda alle 21.20 circa di Sabato 28 Ottobre su Italia Uno in prima visione tv: non perdetevi le curiosità che vi sveliamo di seguito.

I Croods 2-Una nuova era: la trama in breve

Ci troviamo in una Preistoria immaginaria a seguire le tante peripezie di una bizzarra famiglia che ne passa davvero di tutti i colori. Stavolta i vicini di casa dei Croods, che non a caso si chiamano i Superior, sembrano essere molto più evoluti di loro. Vivono su un albero, mangiano prodotti freschi tutti i giorni ed hanno una inventiva pazzesca. I rapporti inizialmente amichevoli si guastano fino ad arrivare allo scontro ma una comune minaccia costringe i due clan a coalizzarsi fra loro.

Le curiosità principali sul film

I Croods 2-Una nuova era, sequel de I Croods (2013), è un film d’animazione/avventura targato DreamWorks Animation diretto nel 2021 da Joel Crawford, al debutto come regista. Queste sono alcune interessanti curiosità sulla pellicola: