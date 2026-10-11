Dopo il successo delle prime stagioni, tornano ‘I casi di Teresa Battaglia‘ con un nuovo capitolo dal titolo ‘Figlia delle cenere’ tratto dall’omonimo libro di Ilaria Tuti. Scopriamo insieme la trama, quando andrà in onda in tv e il cast.

‘I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere’: quando in tv e anticipazioni

Elena Sofia Ricci è pronta a indossare i panni del Commissario Teresa Battaglia. È in arrivo la terza stagione delle serie con nuovi criminali da scoprire e catturare. La prima puntata è prevista per lunedì 12 ottobre 2026 in prima serata, alle ore 21.45, su Rai1. Ma sarà possibile vederlo in anteprima, in streaming, dal 10 ottobre su Raiplay.

Ma dove eravamo rimasti e cosa vedremo? Sono trascorsi cinque mesi dal caso della Ninfa Dormiente e il Commissario Teresa Battaglia è alle prese con un nuovo crimine dove l’omicida ha tagliato post-mortem le falangi distali delle dita delle mani e sfondato lo sterno con un oggetto contundente della sua vittima. Ad indagare con lei ci sono i suoi fidati ispettori Massimo Marini e Giacomo Parisi.

Teresa Battaglia si convince che si tratta di un serial killer e scopre che ognuno, secondo l’assassino, andava punito perché si era reso colpevole di un peccato. Intanto nella vita del Commissario è tornato il suo ex marito Sebastiano (Maurizio Donadoni) che l’aveva quasi uccisa e le aveva reso impossibile avere figli. L’uomo l’accusa di essere la responsabile di una serie di minacce che sta ricevendo da quando è a Udine.

Numero episodi e cast

‘I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere‘ vede la regia di Kiko Rosati ed è una produzione Rai Fiction – Publispei. In totale saranno otto gli episodi, con la prima puntata in onda in prima serata lunedì 12 ottobre.

Nel cast confermata Elena Sofia Ricci nei panni de Il Commissario Teresa Battaglia, accanto a lei Giuseppe Spata (che interpreta Massimo Marini); Gianluca Gobbi (l’ispettore Giacomo Parisi); Fausto Maria Sciarappa (il Dirigente della squadra Mobile di Udine Albert Lona). E ancora Maurizio Donadoni 8l’ex marito di Teresa Battaglia) e Sara Drago nei panni Serena Giorgi, il nuovo capo della scientifica che prende il posto di Giulio Nistri.