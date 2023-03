Nel docu-film I Cacciatori del cielo in onda il 29 marzo su Raiuno in prima serata presta il volto a Norina Cristofoli, giovane cantante lirica di Udine, bella, timida e allo stesso tempo determinata, che vivrà un’intensa seppur breve storia d’amore con Francesco Baracca, interpretato da Beppe Fiorello.

Intervista a Claudia Vismara

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Claudia Vismara. Sul suo personaggio ci ha raccontato: “Interpretare Norina è stato stimolante sotto tanti aspetti. E’ una donna distante da me e dai personaggi che ho interpretato finora. Mi ha stupito il suo ottimismo ma anche il suo lato fanciullesco. E’ una sognatrice, una romantica, un’idealista che però è riuscita a realizzare i suoi sogni e non era qualcosa di scontato considerando l’epoca. Ho avuto modo poi di approcciarmi ad una lingua che non era la mia e per un attore è sempre una sfida interessante”.

Claudia ha poi ammesso di essere romantica come Norina: “Anche se mi fanno interpretare donne più dure e cattive, sono una romanticona. In questo lato mi riconosco”. Norina e Francesco vivranno un’intensa storia d’amore che però purtroppo sarà destinata a non avere un lieto fine. E’ un amore che però resiste al tempo e che va oltre la morte: “E’ qualcosa che appare inverosimile ai nostri tempi. Dopo la morte di Baracca, Norina rimase da sola e non volle più avere altri legami”.

Claudia Vismara sta per tornare anche nella nuova stagione di Rocco Schiavone, in onda dal 5 aprile su Raidue. Come evolverà il personaggio di Caterina Rispoli? L’attrice rivela: “Caterina arriverà sul finale della stagione e non vi lascerà delusi. Farà delle rivelazioni importanti e una in particolare scuoterà particolarmente Rocco. E poi nella prossima stagione, Rispoli again”.