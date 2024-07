La seconda stagione di “House of the Dragon” si avvicina al gran finale e il recente trailer pubblicato nel web da HBO ha offerto anticipazioni entusiasmanti. Questa stagione, composta da otto episodi, culminerà nella “Danza dei Draghi”, il conflitto interno alla famiglia Targaryen che mette contro due fazioni: da un lato, la regina Alicent con Aegon II e la famiglia Hightower, e dall’altro, Rhaenyra, Daemon e i Velaryon. Gli spettatori italiani potranno seguire l’episodio in contemporanea con gli Stati Uniti su Sky e NOW il 5 agosto.

House of the Dragon 2, ecco il trailer del finale di stagione

Il trailer rivela l’introduzione di nuovi personaggi, tra cui Lord Cregan Stark e Alys Rivers, oltre a un aumento dell’azione e delle battaglie. Tra i momenti più attesi c’è il debutto del drago Sunfyre e l’evoluzione del personaggio di Aegon II, che mostra un lato più spietato e vendicativo. Le scene di caos a King’s Landing e la comparsa di vari vessilli delle Grandi Case suggeriscono un conflitto esteso in tutto il regno.

La battaglia per il trono raggiunge il culmine, con l’armata dei Verdi in movimento sotto la guida di Daeron Targaryen e il suo drago Tessarion, mentre Rhaenyra raduna i suoi alleati. Aemond tenta di convincere Helaena a combattere con il suo drago Dreamfyre, e le scene di distruzione aumentano l’anticipazione.

Ricordiamo che la serie è già stata rinnovata per una terza stagione, promettendo ulteriori sviluppi.