Torna Italia Uno On Stage con ‘Roberto Lipari…E ho detto tutto’. Lo spettacolo ha come protagonista il comico siciliano che dal Teatro Al Massimo di Palermo presenta il suo show ricco di ospiti e sorprese. Scopriamo insieme quando andrà in onda e chi ci sarà.

Italia Uno On Stage presenta “Roberto Lipari…E ho detto tutto”

Ecologia, legalità e crisi culturali sono solo alcuni degli argomenti trattati in ‘Roberto Lipari…E ho detto tutto’. Lo spettacolo ha come obiettivo quello di far ridere ma anche riflettere lo spettatore. Attore, comico, conduttore e regista, Roberto Lipari approda in prima serata con il suo one man show che andrà in onda domenica 15 settembre 2024 alle ore 21.20 su Italia 1.

Una serata all’insegna della comicità e dell’ironia con un grande campione della risata che ha scelto una famosissima citazione di Totò, “E ho detto tutto“, per il titolo del suo spettacolo. Come svelato in una nostra intervista, vedremo un monologo di due ore in cui il comico sarà affiancato da alcuni ospiti e da un racconto che ci catapulterà all’interno di un viaggio.

Ci saranno dei saluti in video di Sergio Friscia, Nicola Savino, Corrado Fortuna e Fabrizio Biggio coadiuvato da Fiorello. Poi dei momenti con un mix di comicità e informazione con Lirio Abbate, un giornalista anti-mafia, seguiti da una esibizione di Davide Santacolomba, un pianista sordo, e un pittore che dipinge al contrario, Fabio Ingrassia.

Chi è il comico

Nato il 12 settembre del 1990 a Palermo, Roberto Lipari partecipa nel 2016 a ‘Eccezionale veramente‘, show di LA7 per giovani attori comici, dove vince classificandosi primo. Entra poi nel cast di Colorado e diventa ospite fisso e conduttore di ‘Eccezionale veramente‘. Diventa inviato di Striscia la Notizia, programma che conduce anche in coppia con il collega e amico Sergio Friscia. Per quanto riguarda il cinema, è stato protagonista del film ‘TuttAPPosto!‘ e regista di ‘So tutto di te‘. Seguitissimo sui social, il suo profilo instagram (nome utente @_lipari.roberto.lr_) conta circa 280 mila follower.