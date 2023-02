A distanza di 8 anni dalla sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo torna sul palco dell’Ariston, come Big, Gianluca Grignani con una canzone molto interessante. Una ballata orchestrale dalle sonorità rock con un testo molto intenso e coinvolgente scritto a 4 mani con il direttore d’orchestra Enrico Melozzi. Scopriamo qualche dettaglio in più sul testo e il significato di questo brano che, segna il ritorno del Joker al Festival come big in gara.

Il testo del brano sanremese di Gianluca Grignani, “Quando ti manca il fiato”

Grignani torna sul palco dell’Ariston in gara – lo avevamo visto nelle serate dei duetti con Irama nel 2022 – fortemente voluto da Amadeus che ha voluto regalargli una nuova possibilità di rilancio dopo il periodo difficile legato alla sua carriera.

Ecco il testo di quando ti manca il fiato

di G. Grignani – E. Melozzi

Ed. Warner Chappell Music Italiana/Falco a Metà/Ravenscry – Milano

Mio padre tornava la sera

Ed era forte quando era in vena

Questo lo ricordo bene

Sì questo lo ricordo bene

Mio padre era uno dei tanti

Ma era il mio eroe quando mi sorrideva

Vivevamo ancora insieme

Questo lo ricordo bene

E poi… non ricordo più

Dopo vent’anni dalla terra dei ricordi

Mi chiamano

(Mi chiamano)

Spaccando in due il silenzio

Con uno squillo del telefono

Ciao sono papà

Come va Gianluca?

Ma no che non sto male

Ma quando accadrà

Tu verrai o no al mio funerale

Tu verrai o no?

Ed io non ho parlato più

Ho tenuto tutto dentro

E ho messo giù

Poi ci ho pensato su

Sì ci ho pensato su

Ciao papà o addio papà

Io ti perdono

Le mie lacrime sono sincere

Ma c’è chi non lo farà

Tu accettala la verità

E in mezzo a chi finge cordoglio

Sarò il tuo orgoglio

Perché chi ha troppa libertà

Non ha parole,

Quando fa male ma male davvero

Sono coltelli che cadon dal cielo

Fan sanguinare anche l’uomo più duro

Anche se son cresciuto da solo

A modo mio

Sì e tu sai a modo mio

Ciao papà o addio papà

Questa canzone te la canto adesso

Perché tu sappia che ti amo lo stesso

E per il resto ognuno giudichi se stesso

Questa è l’unica legge

Che conosco e rispetto

Ti ricordi quando ti dicevo

Che la vita chiede i conti al passato

Proprio quando ti manca il fiato

E chi sa la verità

Mi dica perché faccio fatica a staccare le dita

Oh oh

A smettere di suonare

Quando la musica è finita

È questo che devo imparare… da te

Forse non volevi o me lo hai insegnato?

Non fare accordi con i ricordi

Quando ti manca il fiato

Significato del testo “Quando ti manca il fiato” di Gianluca Grignani

Questa canzone è un pugno nello stomaco: già a leggerne le parole, la sensazione di chi vi scrive è quella di un’emozione fortissima che solo un poeta come Grignani – e pochi altri – ci sanno regalare. La canzone parla del suo rapporto conflittuale con il padre, che va via di casa quando lui ha 18 anni perché divorzia dalla madre. Un giovanissimo Grignani che era abituato alla presenza del genitore in casa, che vedeva come il suo eroe sorridente, si arrabbia con il padre, tanto da chiudere i rapporti con lui.

A distanza di anni, dopo le traversie della vita e dopo essere diventato genitore a sua volta, capisce molte più cose e ha deciso di dire al padre tutto ciò che pensa di lui attraverso quello che sa fare meglio, la musica.

“Mio padre vive in Ungheria e non ci vediamo da 15 anni. Non ha ancora sentito la canzone e non vorrei che gli scoppiasse il cuore…”.

Anticipa Grignani, spiegando anche che ad ispirargli questa canzone è stata una telefonata del padre in una giornata come tante, assolutamente inaspettata. Gianluca subito si allarma pensando che il padre sia male ma lui lo rassicura dicendo che sta bene e da lì la frase del testo: “No, non sto male, ma quando accadrà tu verrai o no al mio funerale?”.

In quel momento, Grignani capisce che doveva perdonare il padre e sé stesso per essersi negato così a lungo l’affetto, l’amore di un padre. Un testo meraviglioso, sincero, diretto senza fronzoli, senza melismi ma una dichiarazione d’amore in piena regola: “In mezzo a chi finge cordoglio, sarò il tuo orgoglio…Questa canzone te la canto adesso

Perché tu sappia che ti amo lo stesso”

Cosa si può dire di più? Artisti si nasce, non si diventa e Grignani è un vero artista: lui ci mette il cuore, l’anima e la sofferenza provata sulla sua pelle. Non obbedisce a logiche di mercato che sforna sempre più “personaggi” televisivi o sul web, a veri artisti dotati di talento.