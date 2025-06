Greta Scarano è stata una delle protagoniste della serata della Premiazione dei Nastri D’Argento che si è svolta al Maxxi di Roma. L’attrice, premiata per il suo esordio alla regia nel film “La vita da grandi“, ha esibito sul red carpet il pancione. Sorridente e in uno stato di grazia, Greta si è concessa ai nostri microfoni per parlare del film e della situazione delle donne nel cinema.

Nastri d’Argento 2025, intervista esclusiva a Greta Scarano

Nella video intervista, rilasciata in esclusiva a noi di SuperGuida TV, Greta Scarano ha dichiarato: “E’ un’enorme soddisfazione, un grande orgoglio ed è qualcosa di speciale da condividere con le persone che mi hanno permesso di realizzare il film, produttori ma anche cast artistico e tecnico. Il cinema è un veicolo immediato per sensibilizzare su determinati temi, noi attori abbiamo una responsabilità in questo senso. Mi sono impegnata tanto assieme alle sceneggiatrici per portare all’attenzione del pubblico un progetto che potesse divertire ma anche scatenare riflessioni profonde e spero di esserci riuscita”.

La presenza di donne nel cinema è aumentato complice anche l’effetto traino di “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi. In merito a questo tema, Greta Scarano fa una riflessione interessante: “Penso che abbiamo bisogno di sguardi femminili ma non tanto per come una donna può raccontare una storia quanto per come una donna cerca delle storie, dove si posa il loro sguardo”. Proprio la maternità potrebbe essere uno dei temi affrontati dalla Scarano in uno dei suoi prossimi film. Lei sorride e risponde: “Diventare madre è qualcosa che investe tutto nella vita, ci sto pensando”.