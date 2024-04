Greta Rossetti, intervista all’ex concorrente di Grande Fratello

E’ stata una delle finaliste di questa edizione di Grande Fratello. Per Greta Rossetti l’esperienza nel reality di Canale 5 è stata una continua altalena di momenti positivi ma anche di momenti più complicati. Quando l’ex protagonista di Temptation Island ha fatto il suo ingresso nella Casa, era ancora in piedi il triangolo amoroso con Perla e Mirko. Un triangolo di cui non si è fatto altro che parlare non solo nel reality ma anche sui social e sui giornali. Con il tempo, Greta è riuscita però a farsi conoscere dal pubblico con le sue fragilità e le sue insicurezze. E proprio nel reality ha conosciuto un ragazzo che le ha fatto battere di nuovo il cuore, Sergio D’Ottavi.

Greta, sei da poco uscita dalla Casa del Grande Fratello. E’ stato difficile tornare alla vita di tutti i giorni?

E’ stato molto traumatico (ride, ndr). Sto cercando di riprendere i ritmi della vita fuori dal reality.

In questi mesi sei cresciuta tantissimo. Che esperienza è stata? E’ andata come te l’eri immaginata?

E’ andata come speravo che andasse. Inizialmente quando sono entrata nella Casa non è stato facile perché venivo da una situazione complicata ed era difficile far venire fuori la mia persona. Sono entrata principalmente per allontanarmi dal famoso triangolo con Perla e Mirko e poi dopo mi sono concentrata sulla mia persona. Era qualcosa che non avevo mai fatto prima visto che mi sono sempre presa cura della mia famiglia. E’ stata un’esperienza unica, pazzesca che rifarei perché mi sono scoperta dentro la Casa e ho acquisito tanta sicurezza in me che prima non avevo.

Un’edizione che è stata vinta da Perla Vatiero. Secondo te perché ha vinto lei?

Il pubblico è rimasto colpito dalla sua forza. Perla si è messa in discussione tante volte. Anche lei veniva da una situazione non facile ed è stata una grande donna. Ha avuto una grande maturità nel confrontarsi con me e questo la gente a casa lo ha percepito. Si è scontrata poi con persone forti come Beatrice e ne è uscita a testa alta. Oltre ad avere un carattere forte, ha dimostrato anche la sua dolcezza.

Tracciando un bilancio di questa esperienza, qual è stato il momento più difficile?

Il momento più brutto l’ho vissuto durante la prima settimana quando ero nella Casa con Mirko e Perla. Mi sentivo in imbarazzo perché temevo di essere considerata il terzo incomodo visto che tutti pensavano che io fossi entrata per mettermi in mezzo a loro. Invece, sono riuscita, poi, a dimostrare che volevo prendere le distanze da quella situazione.

E quello più bello invece?

Quando sono riuscita a creare un rapporto con Perla, quando ci siamo dette “ti voglio bene” per la prima volta.

C’è qualcosa che tornando indietro non rifaresti o che faresti in modo diverso?

Tornassi indietro penserei prima a me stessa. I primi tre mesi li ho passati a cercare di tirarmi fuori dal triangolo e a dimostrare che stavo iniziando a volere bene a Perla. Mi sono concentrata troppo su quello e poco sul resto e le altre sensazioni positive. Infatti ho iniziato a vivermi il rapporto con Sergio solo nell’ultimo mese perché prima mi sentivo bloccata nel dover dimostrare di essere una persona quando in realtà le persone avevano già conosciuto un’altra Greta.

Nella Casa ti hanno accusata di aver fatto la vittima. Ti sei sentita ferita?

Mi ha ferito il fatto che gli altri mi avessero accusato di fare la vittima. Tendenzialmente ho un carattere forte ma in quel momento stavo vivendo un periodo complicato in cui soffrivo. E’ troppo difficile mettersi nei panni degli altri. La sofferenza viene scambiata a volte per vittimismo e da questo punto di vista ci vorrebbe maggiore sensibilità.

Nella Casa hai legato molto con Perla Vatiero. Quando c’è stata una svolta nel vostro rapporto?

L’ho capito quando siamo riuscite a parlare di Mirko in serenità, quando Perla è riuscita ad aprirsi e a fidarsi di me. Ha cercato subito di capirmi, di venirmi incontro, di aiutarmi nelle mie fragilità. Da quel momento ho capito che stava iniziando a volermi bene. Non era scontato e per nulla facile perché entrambe venivamo da una situazione difficile in cui anche fuori non erano mancate delle frecciatine.

Ad oggi vi sentite o frequentate? Che tipo di rapporto pensi ci possa essere tra voi due, fuori dal Gf?

Ci sentiamo quasi tutti i giorni e anzi ci alleniamo anche insieme con il mio personal trainer. Adesso dovrebbe venire a Milano e spero di vederla. Mi auguro che sia un rapporto che vada crescendo. Credo fortemente che la nostra amicizia continuerà anche fuori dalla Casa. Ovviamente abitiamo in città diverse e sarà difficile ma da parte mia c’è l’intenzione di continuare a sentirla e viverla. E credo anche lei.

Che cosa rappresenta per te oggi Mirko dopo la bufera di questi mesi?

Mirko ad oggi è una persona a cui voglio bene ed è il fidanzato di una mia cara amica.

A proposito del tatuaggio di coppia: anche tu lo toglierai a breve?

Credo che lo toglierò per rispetto del rapporto che ho creato con Perla. Non rinnego nulla perché volevo farlo ma oggi è qualcosa che fa parte del passato.

Intanto nella Casa hai trovato l’amore. Come sta andando con Sergio? Cosa ti piace di più di lui e della vostra relazione?

Con Sergio sta andando molto bene. Ci stiamo conoscendo e ci stiamo vivendo tanto. Da quando siamo usciti non ci siamo mai separati. Mi piace il modo in cui mi protegge, in cui si prende cura di me. Mi è successo poche volte nella vita. Ho sempre trovato prime donne e lui invece mi mette al primo posto. Lui è un uomo con la U maiuscola.

La distanza ti spaventa?

Al momento non mi spaventa. Sergio fa un lavoro che lo porta a spostarsi tanto, io anche. Per ora non è un problema poi con il tempo si vedrà. Non voglio correre troppo perché ho commesso già questo errore la scorsa estate.

Pensi di voler condividere il futuro della vostra storia sui social?

Uscendo dalla Casa avevo detto che non avrei condiviso nulla della nostra storia sui social. Poi però ci ho ripensato perché mi dispiaceva per le persone che hanno visto nascere la nostra storia e che vogliono continuare a seguirci. Sicuramente eviterò di fare come prima rendendo pubbliche le discussioni.

In un’intervista di qualche giorno fa, Beatrice ha detto di non essersi mai fidata di te e di aver visto dei video in cui facevi degli affondi contro di lei ben nascosti. Cosa vuoi replicare?

A me dispiace perché per me Beatrice è sempre stata una seconda mamma. Quando c’era qualcosa che non andava la cercavo nella Casa per chiederle dei consigli ed era per me un punto di riferimento. Non capisco a quali video si riferisca visto che io non ho mai detto una parola fuori posto su di lei. Dentro la Casa Beatrice non ha mai detto che non si fidava di me e che mi riteneva una persona falsa, anzi. Mi ha sempre fatto tanti complimenti. Quando ho letto la sua intervista ci sono rimasta male perché non me l’aspettavo. Mi sono sempre comportata con educazione e rispetto nei suoi confronti.

Una volta fuori, ti sei ricreduta o rimasta delusa da qualcuno in particolare?

Per il momento no. Anzi, sto sentendo praticamente tutti. In questi giorni vedrò Federico e Vittorio perché sono a Milano, poi vedrò anche Letizia.

Dopo aver partecipato a Temptation Island e al Grande Fratello, cosa vorresti fare in tv? Hai ricevuto già qualche proposta?

Per il momento non ho ricevuto nessuna proposta. Il mio sogno è di fare la presentatrice di un programma sportivo a bordo campo. Spero di riuscire a realizzarlo.

E invece l’opinionista in un reality?

Per fare l’opinionista bisogna essere pungenti. Non ci ho mai pensato ma lo prenderei in considerazione. Non pensavo nemmeno di fare mai il Grande Fratello e Temptation Island e invece alla fine li ho fatti e sono contenta che sia andata così.

All’Isola dei Famosi parteciperesti?

Perché no? Sono tutte esperienze che ti fanno mettere in gioco e che ti permettono di crescere. Se non avessi fatto il Grande Fratello non sarei la donna che sono.

Cosa ti auguri per il futuro?

Mi auguro di continuare ad essere la donna che sono oggi, umile e con i piedi ben piantati a terra. E poi mi auguro di continuare ad avere le stesse sicurezze che ho acquisito nella Casa del Grande Fratello e di crescere sempre di più.