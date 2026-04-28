Stasera, martedì 28 aprile 2026, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip presentato da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. In studio anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata.

Grande Fratello Vip 2026 stasera su Canale 5, la diretta della tredicesima puntata del 28 aprile, cosa succederà?

Martedì 28 aprile 2026 dalle ore 22.00 circa torna l’appuntamento con la casa del Grande Fratello Vip 2026 in prima serata su Canale 5. In studio ritroviamo la padrona di casa Ilary Blasi con le due opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. In vista della finale – prevista per il prossimo 19 maggio – crescono le tensioni nella casa più spiata d’Italia tra nuove amicizie e alleanza, ma anche scontri e contrasti sempre più forti. Negli ultimi giorni l’ingresso di Valeria Marini ha rasserenato gli animi ad eccezione di Antonella Elia che in diverse occasioni ha attaccato la showgirl stellare mettendo in dubbio anche le sue capacità artistiche. Tra le due non scorre buon sangue e l’arrivo della Marini ha letteralmente infastidito la Elia.

Intanto Francesca Manzini continua a far discutere all’interno della casa. Negli ultimi giorni l’imitatrice ha rivelato di essere innamorata e di avere un compagno che l’aspetta; una rivelazione che stupito tutti i concorrenti vip, in primis Raimondo Todaro con cui ha intrecciato una stretta amicizia. Non sono mancati confronti come quello tra Paola Caruso e Adriana Volpe sulle nomination con la conduttrice che ha sottolineato di agire liberamente senza alcun accordo. La situazione tra le due è degenerata coinvolgendo anche Antonella Elia che si è nuovamente scontrata con Paola Caruso dicendole “tu sei la maleducazione fatta a persona“. Intanto Valeria Marini si è sentita male arrivando al vomito nella casa tra la preoccupazione degli altri vip.

Grande Fratello Vip 2026, eliminati e nomination del 28 aprile. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 scopriremo anche il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Marco Berry, Paola Caruso, Lucia Ilardo e Alessandra Mussolini? Alla chiusura del televoto il concorrente meno votato sarà definitivamente eliminato dalla casa.

Stando ai sondaggi online Alessandra Mussolini si conferma la più votata con il 35,73% delle preferenze seguita da Marco Berry con il 30,39%. Al terzo posto Lucia Ilardo con il 25,27%. Ultima posizione per Paola Caruso che convince solo l’8,61% del pubblico. Sarà la ex Bonas di “Avanti un Altro” la prossima eliminata dal GF VIP?

GF VIP 2026, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi, quest’anno andrà in onda con un doppio appuntamento settimanale previsto il martedì e venerdì in prima serata su Canale 5. Tutti i fan e gli appassionati del programma potranno seguire le avventure dei concorrenti h24 con la diretta dalla casa disponibile: