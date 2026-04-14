Stasera, martedì 14 aprile 2026, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip presentato da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. In studio anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata.

Grande Fratello Vip 2026 stasera su Canale 5, la diretta della nona puntata del 14 aprile, cosa succederà?

Martedì 14 aprile 2026 dalle ore 21.20 appuntamento con la nona puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show presentato da Ilary Blasi su Canale 5. Nella casa più spiata d’Italia Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe si sono riavvicinate dopo settimane di scontri e litigi. Le tre indiscusse protagoniste di questa edizione del GF VIP si sono ritrovate in cucina per un faccia a faccia che le ha portate ad una conclusione importante. Tutto è partito quando Adriana Volpe e Alessandra Mussolini hanno visto Antonella Elia da sola in cucina. Le due l’hanno raggiunta e per la prima volta hanno lasciato da parte gli atteggiamenti aggressivi per un confronto diretto e sincero. In particolare Adriana Volpe ha fatto notare alle due coinquiline come il loro litigare possa solo avvantaggiare gli altri concorrenti.

Tra tutti Marco Berry è quello che le ha deluse di più. Antonella Elia, infatti, ha precisato «Marco è una delusione», ma anche il comportamento del gruppo insospettisce le vips. Come mai nessuno dei coinquilini è mai intervenuto per sedare le loro discussioni? «Loro godono di questa cosa» fa ragionare la Volpe che sigla, a sorpresa, una nuova alleanza con la Elia e la Mussolini. Quanto durerà?

Grande Fratello Vip 2026, eliminati e nomination del 14 aprile. Ci saranno concorrenti eliminati? I sondaggi

Durante la diretta della nona puntata del Grande Fratello Vip 2026 scopriremo anche il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Blu, Lucia, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini? Alla chiusura del televoto il concorrente vip meno votato sarà eliminato?

Stando ai sondaggi il concorrente salvato dal pubblico è Adriana Volpe che raccoglie il 43,72% delle preferenze. A seguire Alessandra Mussolini con il 22,91% dei voti. A rischio eliminazione ci sono: Licia Ilardo con il 17,24% e Blu Barbara Prezia con il 16,13%. Chi sarà eliminato?

GF VIP 2026, dove seguirlo in tv e streaming

Il Grande Fratello Vip 2026, il reality show condotto da Ilary Blasi, quest’anno andrà in onda con un doppio appuntamento settimanale previsto il martedì e venerdì in prima serata su Canale 5. Tutti i fan e gli appassionati del programma potranno seguire le avventure dei concorrenti h24 con la diretta dalla casa disponibile: