Grande Fratello 2025, intervista esclusiva a Mattia Scudieri

Mattia, parliamo della tua partecipazione all’attuale edizione di Grande Fratello e partiamo con la domanda di rito: ti aspettavi di uscire?

Sì, ero sicuro però che sarei uscito solo se messo a confronto con i più forti e infatti…tutti in finale.

Hai trascorso 60 giorni nella casa. Un bilancio di questa esperienza? Cosa ti ha lasciato?

Questa esperienza, se non la provi, non puoi davvero capire: è un mix di emozioni infinite, con alti e bassi improvvisi. Personalmente, mi ha lasciato tanta crescita personale, soprattutto in termini di autostima e coraggio. È stato un percorso intenso che mi ha fatto scoprire lati di me che non conoscevo.

C’è qualcosa che tornando indietro non rifaresti, qualcosa di cui ti sei pentito?

In questo percorso non mi sono pentito di nulla, assolutamente di niente. Rifarei tutto esattamente nello stesso modo: sono fiero di ciò che ho fatto e di come mi sono comportato in ogni momento.

Il momento più bello e quello più difficile che hai vissuto nella casa.

Il momento più bello è stato riabbracciare Carlotta, dopo tutta la spiacevole situazione che si era creata tra noi: è stato un attimo di leggerezza e di emozione vera. Il momento più difficile, invece, è stato l’apertura di quella busta rossa, quando sono stato lasciato in diretta nazionale: mi ha fatto male.

Chi merita di vincere nella Casa?

Secondo me, come ho già detto più volte dovrebbe essere Omer. Lui è un esempio di vita, una persona che ha affrontato tutto con determinazione e che ce l’ha davvero fatta. Merita la vittoria per il percorso sempre all’apice e per quello che rappresenta dentro la Casa.

Chi è il concorrente più stratega?

Anita. Alcuni suoi atteggiamenti me lo hanno fatto capire chiaramente: sa muoversi con attenzione e pianifica le decisioni da prendere: è evidente che abbia una certa inclinazione al gioco e si nota che lo conosce meglio di tutti noi.

C’è qualcuno che hai rivalutato in modo negativo una volta uscito dalla casa?

No, nessuno. Le mie idee sulle persone erano chiare fin dall’inizio e si sono confermate durante il percorso.

In molti hanno notato che hai messo like ad un post in cui sottolineavi come la presenza di Grazia avesse penalizzato il tuo percorso. È così? Come mai dopo che tra voi era nata una complicità hai deciso di prendere le distanze? Ti sei sentito usato?

Quel commento non parlava solo di quello, sottolineava tanti pensieri e parole belle riguardanti me e il mio percorso in generale: per loro il like. Purtroppo sui social spesso si prende solo quello che interessa o che conviene, senza mai lasciare il beneficio del dubbio. Ci tengo a chiarire che non ho alcuna intenzione di prendere le distanze da nessuno.

Nella Casa si sono formate due coppie: credi di più a quella formata da Rasha e Omer o a quella formata da Anita e Jonas?

Credo che le due coppie non si possano mettere a paragone. Una, i Jonita, è stata un’esplosione di amore, autentica e intensa; l’altra, invece, sin dal primo momento è stata definita, da Omer come da Rasha, una forte voglia e desiderio di conoscersi e pura attrazione.

E sul rapporto tra Domenico e Benedetta che idea ti sei fatto?

Non credo ci sia stata malizia da parte nessuno dei due. Non riesco a pensarla in questo senso, non fa parte di me, del mio modo di vedere le persone o i rapporti in generale. Benedetta, probabilmente è più coinvolta, ma non si è mai esposta più di tanto per le sue esperienze passate.

Ora che sei tornato alla vita di tutti i giorni, che progetti hai?

Ho sempre voluto creare qualcosa di mio insieme al mio migliore amico. Al momento non c’è ancora nulla di concreto, sono solo tante idee che stiamo elaborando, ma l’entusiasmo e la voglia di realizzarle ci sono eccome e comunque manca poco…

Escludi in futuro la tv o ti piacerebbe continuare?

Ho rinunciato alla mia comfort zone proprio per darmi un’opportunità, qualcosa di diverso. Se in futuro ci sarà ancora spazio per me nel mondo televisivo… chissà, mai dire mai.