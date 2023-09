Tutto pronto per la quarta puntata del Grande Fratello 2023 di Alfonso Signorini. Dopo la puntata del lunedì, il reality show cambia collocazione televisiva e passa al giovedì in prima serata su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni della diretta di stasera, giovedì 21 settembre 2023.

Grande Fratello 2023, la quarta puntata di giovedì 21 settembre

Giovedì 21 settembre 2023 dalle ore 21.25 in prima serata su Canale 5 appuntamento con la quarta puntata del “Grande Fratello”, il reality show condotto da Alfonso Signorini. In studio presenza fissa l’opinionista Cesara Buonamici, mentre Rebecca Staffelli si occuperà dei commenti social dei telespettatori.

Durante la quarta puntata spazio alle nomination. In lizza per essere eliminati ci sono: Vittorio, Beatrice, Lorenzo e Arnold. Il pubblico da casa è chiamato a votare in positivo: ossia chi salvare dalla possibile eliminazione. Il concorrente meno votato sarà a rischio eliminazione contro Grecia Colmenares nella puntata di lunedì 25 settembre 2023. Non solo, in puntata si parlerà anche del nuovo scontro tra Beatrice e Rosy. Spazio poi al battibecco tra Grecia e Angelica che tanto ha fatto infuriare il popolo dei social.

Grande Fratello 2023, dove seguirlo in tv e streaming

La nuova edizione del Grande Fratello 2023 è visibile in chiaro il lunedì e giovedì in prima serata dalle ore 21.25 su Canale 5. La diretta dalla casa è disponibile su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti (dal lunedì al venerdì alle ore 12.30 e 19.10 e dal lunedì alla domenica all’1 di notte). Tra gli appuntamenti da non perdere anche le finestre del daytime in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.10 circa su Canale 5 e dal lunedì al venerdì alle ore 13.00 su Italia1.

Non solo, grazie a Mediaset Infinity disponibile in modalità sito, app e smart tv, ma anche al sito ufficiale grandefratello.mediaset.it e i profili social ufficiale è possibile seguire le vicende dei coinquilini in tempo reale per non perdersi nemmeno un minuto della loro avventura televisiva!

L’appuntamento con il Grande Fratello 2023 è il lunedì e giovedì in prima serata su Canale 5.