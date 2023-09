Manca poco alla nuova edizione del Grande Fratello 2023 che già si preannuncia essere ricco di novità. Saranno 21 i concorrenti che faranno parte della casa più spiata d’Italia che è stata completamente rinnovata rispetto agli anni precedenti. Scopriamo insieme quando andrà in onda e chi entrerà dalla porta rossa.

Al via la nuova edizione del Grande Fratello

Le prime due puntate del “Grande Fratello” andranno in onda lunedì 11 e venerdì 15 settembre 2023 in prima serata su Canale 5. Saranno quindi due gli appuntamenti settimanali: il lunedì e il venerdì sera. A condurre la trasmissione è ancora una volta Alfonso Signorini. In studio ci sarà anche la giornalista Cesara Buonamici che commenterà i concorrenti mentre Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori. Grazie a Mediaset Infinity (sito, app, smart tv), al sito ufficiale grandefratello.mediaset.it e ai profili social del programma (Facebook, X, Instagram) sarà possibile seguire e commentare quello che accade durante il Gf.



Saranno 21 i concorrenti e in questa edizione conviveranno vip e persone comuni ma solo uno arriverà a vincere il montepremi finale di 100 mila euro. Ogni partecipante porterà all’interno della casa la propria storia, fatta di ascese e risalite. Al momento sono stati ufficializzati i primi sei concorrenti. Si tratta per quanto riguarda i personaggi famosi dello sportivo Alex Schwazer, dell’attrice Beatrice Luzzi, della regina delle telenovelas anni Ottanta – Novanta Grecia Colmenares. Per le persone comuni, ci sono l’operaia Giselda Torresan, la fotografa Letizia Petris e l’ingegnere Vittorio Menozzi.

Dove vedere il Grande Fratello 2023

Il Grande Fratello andrà in onda il lunedì e il venerdì sera in prima serata su Canale 5. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 12.30 e 19.10 e dal lunedì alla domenica all’1 di notte). Su Canale 5, l’appuntamento per il day-time è dal lunedì al venerdì alle ore 16.10 (in diretta nei giorni di puntata con Alfonso Signorini) e su Italia 1, dal lunedì al venerdì alle ore 13.00.

Torna su Mediaset Infinity e sul sito ufficiale anche il Gf Party, lo show live streaming, che sarà condotto da Annie Mazzola e Andrea Dainetti.