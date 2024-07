Un anno intenso e ricco di soddisfazioni per Micaela Ramazzotti che ha conquistato il Globo d’Oro come miglior attrice per la sua opera prima “Felicità“. A lei è andato anche un riconoscimento per la migliore serie tv, “Un amore”, con protagonista Stefano Accorsi. Bellissima in un abito color nero con spalle scoperte e tacco alto, Micaela Ramazzotti, prima della cerimonia, si è presentata al photocall. L’attrice era accompagnata dal fidanzato Claudio Pallitto. I due sono apparsi felici e sorridenti nonostante lo spiacevole episodio avvenuto di recente che ha tenuto banco per settimane sui giornali( ci riferiamo alla lite avvenuta in ristorante con l’ex marito Paolo Virzì).

Globi d’Oro 2024, intervista esclusiva a Micaela Ramazzotti

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Micaela Ramazzotti. L’attrice si è detta orgogliosa per il successo ottenuto dal film: “E’ stato un viaggio felice. Sono entusiasta e onorata di essere qui ma anche allo stesso tempo orgogliosa per questo film che sta continuando a entrare nelle anime delle persone. I premi sono importanti ma le persone che guardano i film ci regalano una grande soddisfazione. Ho fatto tantissimi incontri con il pubblico quando ho presentato il film in giro per l’Italia e l’affetto che ho ricevuto è stato un regalo immenso. “Felicità” è un film doloroso che parla di una famiglia problematica, di genitori che abusano dei figli, dell’amore tra fratelli, di una relazione tossica con un compagno. Tutto questo si può raccogliere in una parola, disagio mentale, un tema di cui si parla ancora troppo poco”.

Quando le è stato chiesto come mai avesse deciso proprio ora di tirare fuori questa storia problematica, Micaela con grande eleganza ha risposto: “Come sapete bene i film sono il frutto di un lungo percorso. Io ho iniziato le riprese il 4 aprile del 2022. L’ho pensato ancora prima, quindi ha avuto un suo percorso lungo. I film escono ma non si sa mai cosa può accadere quando un film viene poi infiocchettato e regalato al pubblico e alle persone”.

Noi di SuperGuida TV le abbiamo fatto notare che sempre più donne sono al centro delle produzioni. Per l’attrice è un segnale importante: “Noi donne ci siamo sempre state e ci saremo sempre. Finalmente abbiamo la possibilità e l’opportunità di fare più film e di avere più ruoli e quindi di conseguenza di avere più riconoscimenti”. Attualmente Micaela è impegnata sul set di un film di cui non ha svelato nulla. E sul prosieguo del suo lavoro da regista e una opera seconda dice: “Chissà”. Micaela guarda davanti agli obiettivi facendo poi l’occhiolino. E’ un indizio?