Giuseppe Fiorello torna in tv sarà protagonista di una serie tv tratta da una storia vera, gli orologi del diavolo. Vediamo di capire meglio di cosa si tratta e quando ci sarà la messa in onda della fiction tratta da una storia realmente accaduta. Prodotta da Picomedia in collaborazione con Rai Fiction, è tratta dall’omonimo libro di Gianfranco Franciosi, che è il vero e proprio protagonista della storia. Il libro è stato scritto anche da Federico Ruffo ed edito da Rizzoli.

Gli Orologi del Diavolo su Rai 1 con Giuseppe Fiorello: ecco quando va in onda

La fiction di Rai 1, che segna il ritorno in tv del bravissimo Giuseppe Fiorello, fratello dell’istrionico Rosario, è fissata per lunedì 2 novembre 2020 in prima serata sull’ammiraglia Rai, Rai 1.

Dopo “Io ti cercherò” con Alessandro Gassmann, che conclude la sua messa in onda il 26 ottobre 2020, sarà infatti la volta di Beppe Fiorello, che torna i tv con questa nuova serie tv composta da 4 prime serate. Gli orologi del Diavolo – questo il nome della fiction – è tratta da una storia realmente accaduta ed è una vicenda assurda che lascia l’amaro in bocca.

Gli Orologi Del Diavolo: il promo e la trama

Il lunedì sera Rai 1 dedica la serata alle fiction, che registrano sempre ottimi ascolti nonostante la contro-programmazione di canale 5, con la “corazzata” Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Fiorello, che per la prima volta è protagonista di una serie tv “lunga” composta da otto episodi, subentra ad un’altra fiction di successo il cui protagonista è Alessandro Gassmann.

Il Promo de “Gli Orologi Del Diavolo” con Giuseppe Fiorello

Cast e autori de’ Gli Orologi del Diavolo

La fiction è stata scritta da:

Salvatore Basile

Valerio D’Annunzio

Antonio Piazza

Fabio Grassadonia

Alessandro Angelini(quest’ultimo anche alla regia)

Nel cast, oltre al bravissimo Giuseppe Fiorello, troviamo anche:

Claudia Pandolfi,

Nicole Grimaudo,

ed Alvaro Cervantes.

La Trama de “Gli Orologi Del Diavolo”

La storia è una di quelle assurde che ha dell’inverosimile, eppure è realmente accaduta. Il protagonista è Marco Merani interpretato da Giuseppe Fiorello, che è il miglior motorista nautico sul mercato, con un passato nelle gare off-shore. Di lui si accorge anche il giovane boss dei narcotrafficanti spagnoli, Aurelio, che lo contatta per arruolarlo nella sua organizzazione malavitosa a cui farebbe comodo avere dei gommoni “potenziati” più veloci di quelli della Polizia.

Marco si trova spiazzato da questa proposta e chiede consiglio all’amico Mario che è anche un poliziotto. Da qui la proposta: collaborare con la Polizia in qualità di infiltrato, dal momento che da tempo sono sulle tracce dell’organizzazione. Marco accetta, ma non sa che quella dell’infiltrato speciale è una situazione molto difficile da sostenere soprattutto per un uomo che nella vita è stato solo un semplice meccanico.

Per Merani, quindi inizia una doppia vita: da una parte l’onesto padre di famiglia, dall’altro “El mecanico” così come lo chiama Aurelio, che si affeziona a lui come un fratello.

Durante un’operazione tra Italia e Spagna, Marco viene catturato dalla Polizia francesce, che lo considera un trafficante di droga a tutti gli effetti. Ma non può rivelare che è un infiltrato altrimenti sarebbe finita. Così affronta otto duri mesi di galera in Francia. Tornato in Italia, la sua reputazione è distrutta, così come la sua famiglia.

A venirgli in aiuto è proprio il giovane boss Aurelio, che gli chiede di partecipare ad un’ultima missione. E al contempo, la Polizia, gli chiede un ultimo sacrificio, e poi avrà l’aiuto necessario per ricominciare una nuova vita.

Cosa deciderà Merani?