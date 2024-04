Un film thriller appassionante e ben recitato attende tutti gli amanti del genere nella prima serata di Lunedì 8 Aprile su Italia Uno: Giustizia privata. La pellicola diretta da F. Gary Gray nel 2009, vede come principali interpreti due stelle di Hollywood, Gerard Butler e Jamie Foxx, che non deludono le aspettative. Se avete intenzione di non mancare all’appuntamento, leggete le curiosità principali sul film per saperne di più.

Giustizia privata: la trama in breve e il cast

Clyde Shelton viene aggredito da due balordi che gli uccidono la moglie e la figlia. Nonostante la sua testimonianza, il Pubblico Ministero Nick Rice, pur di non perdere la causa, patteggia una pena mite per i responsabili. Sentendosi tradito e fuori di sé dalla rabbia e dal dolore, Shelton decide di vendicarsi di tutti quelli che hanno partecipato all’accordo.

Fanno parte del cast, oltre ai già citati Gerard Butler e Jamie Foxx, anche, fra gli altri, Leslie Bibb, Colm Meaney, Bruce McGill, Viola Davis, Regina Hall, Michael Kelly, Josh Stewart e Gregory Itzin.

Le principali curiosità sul film

Giustizia privata è un film di genere thriller del 2009 diretto da F. Gary Gray. Queste le principali curiosità che lo riguardano: