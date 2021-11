Giulia Salemi è pronta a sbarcare su Sky con un programma tutto suo dal titolo “Artisti del panettone”. Un importante passo in avanti per la carriera dell’ex inquilina della casa del Grande Fratello Vip e fidanzata di Pierpaolo Pretelli. Vediamo di cosa si tratta e soprattutto quando andrà in onda la trasmissione condotta da Giulia Salemi.

Giulia Salemi: su Sky con “Artisti del Panettone”

Era lo scorso 22 ottobre quando una nota pasticceria di Abbiategrasso pubblica su Instagram una foto dal set del programma Sky “Artisti del Panettone”. Nella foto appare la bellissima Giulia Salemi. Un post che per gli addetti ai lavori è stato uno spoiler che ha fatto subito pensare a Giulia Salemi come conduttrice del programma. Oggi a confermare la tesi è il settimanale Chi.

Durante le puntate di “Artisti del Panettone” viene mostrato come nasce un lievitato artigianale di qualità, in un dolce racconto fatto di passione e creatività, storia e innovazione. Un viaggio goloso insieme ai maestri pasticceri che, realizzeranno nuovi capolavori del gusto. “Artisti del Panettone”, celebra il dolce italiano simbolo delle feste, valorizzando l’artigianalità del lavoro tramandato dai maestri lievitisti. I pasticceri in gara, si confronteranno tra di loro e scambieranno spunti e curiosità.

Artisti del Panettone con Giulia Salemi: quando in tv?

Oggi la Salemi è impegnata con il Grande Fratello Vip Party, il programma “Artisti del Panettone” andrà in onda su Sky Uno, per passare poi su Tv8 nel prossimo mese di dicembre. Inoltre sempre dalle pagine del settimanale si annuncia il debutto in radio di Giulia Salemi previsto per gennaio 2022.

Giulia Salemi, una delle testimonial più richieste

Dal 2012 a oggi di strada ne ha fatta Giulia Salemi. A 18 anni iniziò la sua carriera partecipando a Veline, poi a Miss Italia. La popolarità l’ha raggiunta partecipando alla terza e la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante i suoi prossimi impegni televisivi e in radio, Giulia è considerata una delle testimonial più amate. Gli oltre 1 milione e 700 mila follower la rendono una delle influencer più richieste in Italia.

La Salemi può ritenersi soddisfatta del suo percorso lavorativo, come del resto il suo compagno Pierpaolo Pretelli che, conclusa l’esperienza a Tale e Quale Show, oggi è impegnato con il programma Domenica In insieme alla grandissima Mara Venier.