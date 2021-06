L’ex corteggiatrice di Andrea Damante a Uomini e donne, Giulia De Lellis, è al centro dell’attenzione mediatica non solo per il suo debutto in tv al timone di Love island. La neo conduttrice ed influencer infatti fa ora parlare di sé anche per la gelosia nutrita nei riguardi del suo attuale fidanzato, Carlo Beretta, dopo che lei ha condiviso con il web il curioso retroscena di una figuraccia -così come lei la definisce- che l’ha vista protagonista in questi giorni di preludio all’estate 2021, che la vedono lontana dal fidanzato per il lavoro. Che la lovestory della De Lellis sia a rischio? Intanto la carriera per la De Lellis prosegue e, sulla scia delle notizie del web che ora la vedono segnare un primo flop in tv, la web influencer si autocelebra in un bilancio positivo della sua nuova esperienza nel piccolo schermo.

Giulia De Lellis in crisi con Carlo Beretta? La scenata di gelosia

L’ex volto di Uomini e donne nonché ex fiamma di Andrea Damante, Giulia De Lellis, a differenza di molti colleghi web influencer, tiene lontana dai social la vita privata unita alla sua lovestory in corso con Carlo Beretta. Ora che è impegnata al timone del nuovo reality sull’amore di Discovery+, Love island, in onda anche in chiaro su Real Time, Giulietta è lontana da Carlo e, soggiornando a Gran Canaria, ha lasciato che il suo rampollo si lasciasse consolare dagli amici in Italia. Proprio per via della distanza dal suo amore, l’influencer ha vissuto un momento di crisi personale in preda alla gelosia nutrita per il figlio di Pietro Gussalli Beretta, vicedirettore della fabbrica di armi Beretta.

O almeno questo è stando a quanto Giulietta ha rivelato al web nelle ultime ore, nonostante la sua tendenza a non sbottonarsi molto sul suo privato. In un nuovo intervento registrato a mezzo Instagram, infatti, Giulietta non ha nascosto di essere diventata protagonista di una figuraccia di un certo peso.

Mentre il fidanzato Carlo era in Italia per concedersi del relax in barca con degli amici, Giulia De Lellis ha provato a più riprese a contattarlo, ma lui non le ha risposto. A questo punto Giulia è passata a contattare gli amici del suo amore e anche stavolta non ha ricevuto risposta alcuna. La De Lellis ha poi pensato di rivolgersi al marinaio dell’imbarcazione di Carlo, idea che però lei ha tuttavia escluso del tutto per non passare per possessiva nei riguardi del rampollo. “Mi sembrava proprio da pazza”, rivela.

Com’è finito il momento no in preda alla gelosia di Giulia? Ebbene, un amico di Carlo si è accorto delle insistenze di Giulia, fino a volerla rassicurare di persona per poi rivelarle che dinanzi ai suoi atteggiamenti di gelosia Carlo sia solito chiamarla “il falco”. Ma a Giulia non pesa il fatto di apparire “gelosa” o peggio ancora una stalker verso l’erede Beretta, tanto che lei stessa ha reso pubblica la sua ultima figuraccia fatta per amore.

Giulia De Lellis e il debutto tv con Love island

Sulla scia delle notizie emerse in rete, che vedono la sua carriera di conduttrice tv appena avviata al timone di Love island a rischio, per via degli ascolti tv (stimati in una media di share mai superiore all’1%, ndr), Giulia De Lellis si difende pubblicando un primo bilancio positivo della sua nuova esperienza televisiva a mezzo social.

“Lo show ha registrato il miglior esordio di sempre su Discovery+, confermandosi di puntata in puntata come il titolo più visto in piattaforma”, si legge in un comunicato di Discovery+ che Giulia ha condiviso tra le Instagram stories in queste ore.

Ma che il futuro televisivo di Giulia De Lellis possa davvero essere a rischio? Staremo a vedere!