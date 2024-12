A margine delle celebrazioni per i 50 anni di “Aggiungi un posto a tavola al MIC”, Giovanni Scifoni ha regalato ai fan anticipazioni sul suo futuro televisivo in un’intervista a noi di SuperguidaTv. L’attore, reduce dall’interpretazione del celebre “prete” nell’iconica commedia musicale, ha confermato la sua presenza nella nuova stagione di Che Dio ci Aiuti.

Giovanni Scifoni, intervista

“Diciamo che, dopo il prete di Aggiungi un posto a tavola, farò la suora, perché faccio Che Dio ci aiuti”, ha scherzato Scifoni, per poi precisare: “A parte gli scherzi, sono nella nuova stagione di Che Dio ci aiuti. Non faccio la suora sicuramente. È molto divertente, è una grande commedia che c’è da otto stagioni e posso dire che non è poco. Ed è proprio un prodotto che fa star bene le persone, è molto confortante, molto consolante. Ed è molto importante per i progetti di questo tipo”.

Una conferma significativa, dunque, per i fan della longeva fiction Rai, che attendono con curiosità i nuovi sviluppi della trama e il ruolo che Scifoni avrà all’interno della serie. Molto atteso anche il ritorno di Elena Sofia Ricci nei panni dell’indimenticabile Suor Angela, oltre che di Francesca Chillemi in quelli di Azzurra.

“Viola come il Mare si farà, ma non so quando”, tempi lunghi anche per DOC

Se su Che Dio ci Aiuti le notizie sono certe e rincuoranti, il destino di Viola come il Mare in cui condivide il set sempre con la Chillemi resta avvolto nel mistero: “Viola come il Mare si farà, non so quando, non so nulla per ora”, ha ammesso con sincerità Scifoni, lasciando intendere che al momento non ci sono dettagli concreti sui tempi di produzione.

Tuttavia, un indizio emerge su un’altra serie di cui è protagonista: “Con Doc si comincerà a girare fra un bel po’, quindi bisogna avere un po’ di pazienza prima di vederlo”. Parole che suggeriscono tempi di attesa più lunghi del previsto per rivedere la serie con Luca Argentero.