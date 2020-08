L’avevamo vista qualche mese fa felice per la sua scelta tanto da non immaginare un triste epilogo. E’ quello che è successo all’ex tronista di “Uomini e donne” Giovanna Abate che ha da poco dichiarato di essersi lasciata con Sammy Hassan. Una relazione che era apparsa da subito tormentata tanto che Giovanna ha confessato che a mancare è stata la volontà di far decollare la storia. In questa intervista, Giovanna ha spiegato meglio cosa non ha funzionato nel loro rapporto: “siamo usciti dal programma con delle intenzioni diverse che poi non si sono incrociate. Non c’è molto da dire perché è durata troppo poco per poter parlare di problemi. Il più grande rammarico che ho è di non aver dato la possibilità a questa storia di decollare. Per il resto avrei preferito viverla e dire dopo due mesi che magari le cose erano andate male piuttosto che rimanere con l’amaro in bocca per quegli otto giorni passati assieme che non hanno significato nulla“, ha rivelato. Tende ad escludere la possibilità di tornare insieme a Sammy: “Ad oggi Sammy non lo sento. Al momento non ci sto pensando perché mi sto dedicando a fare altro“. In questo periodo si sta dedicando ad altro tanto da aver smentito le notizie che sono circolate in queste settimane su nuovi presunti flirt. Ha bollato le segnalazioni come scemenze avvisando chi la segue di non aver paura a mostrare un nuovo amore nel caso in cui ci fosse. Una esperienza che ha avuto anche il suo lato positivo permettendogli di conoscere Gemma Galgani che in poco tempo si è dimostrata per lei una vera amica. Giovanna è appassionata di programmi TV e con l’occasione ci ha rivelato di aver seguito “Temptation Island”. Alla domanda chi le sia piaciuto di più di questa edizione non ha dubbi: “Mi è piaciuta molto Manila Nazzaro. L’ho trovata una grande donna. Mi ha ricordato molto mia mamma che si è fatta da sola. Mi ha colpito molto quando ha detto di non voler dipendere da un uomo perché le sue parole sono state la chiave dell’esistenza di mia madre. Ovviamente vicino ad una grande donna c’è sempre un grande uomo e Lorenzo si è rivelato tale sia nei consigli che ha dato ad Andrea che nell’amore che prova per Manila. Sono dell’idea poi che gli occhi parlano“. Sul suo futuro non ha alcuna certezza anche se ha un bellissimo sogno nel cassetto. Quello di aiutare i genitori restituendogli tutto quello che loro le hanno dato. Nonostante la separazione dei genitori vissuta quando aveva solo 7 anni Giovanna dimostra di essere una donna forte. Una donna che è riuscita a rimanere in piedi nonostante a volte il dolore e la sofferenza l’abbiano piegata. Noi le auguriamo che un nuovo amore possa fare breccia nel suo cuore restituendole presto il sorriso.

Giovanna Abate, intervista esclusiva

Giovanna, “Uomini e donne” è stato per te un trampolino di lancio e ti ha fatto conoscere al pubblico televisivo. Cosa ti ha spinto ad intraprendere questa esperienza? In che modo ti ha cambiata?

“Uomini e donne” è stato un programma che ho sempre seguito e che mi ha tenuto compagnia. Non avrei mai pensato di andarci io ma è nato tutto per caso. Mio cugino mi ha iscritto l’anno scorso senza che io sapessi nulla. Quando ricevetti la chiamata dalla redazione ricordo ancora che stavo facendo l’apertura di uno dei miei negozi e devo ammettere che mi è preso un colpo. All’inizio pensavo di rifiutare per paura delle telecamere perché non mi era capitato mai di stare sotto i riflettori. Dall’altra conoscendo il programma sapevo che si sarebbe trattato di un viaggio nei sentimenti e che avrei scavato dentro di me. Venivo da due anni difficili in cui il mio cuore dopo aver sofferto si stava riprendendo dopo una delusione. Quando ho deciso di fare il programma mi sono accorta che non mi conoscevo così bene a livello di sentimenti. Spesso e volentieri negli anni precedenti ho dedicato molto tempo alla mia famiglia e al mio lavoro tralasciando il resto. Mi faceva paura conoscermi sotto un altro punto di vista. Nelle prime puntate mi sentivo un pesce fuor d’acqua tanto che avevo paura di parlare. E pensa che io sono una che parla anche con i muri. Dopo cinque puntate mi sono sciolta e ho cominciato a sentire qualcosa nei confronti di uno dei tronisti e da lì in poi mi sono lasciata andare. Posso dire che “Uomini e donne” mi ha portato ad avere una maggiore consapevolezza dei miei sentimenti. E ha permesso al mio cuore di ricominciare a battere e di vivere delle emozioni che non avrei pensato di vivere più dopo tanto tempo.

Saresti disponibile ad un trono bis?

Non ho mai pensato a questa ipotesi. E’ stata una doccia fredda ritrovarsi di nuovo single. Ho vissuto un percorso molto intenso e per pensare ad un’ipotesi di questo tipo dovrei fare una carica di meditazione. Sono una persona che vive le cose e le situazioni a 360 gradi.

Dopo l’esperienza di “Uomini e donne” cosa ti piacerebbe fare in TV?

Sono uscita da questa esperienza prendendo atto del fatto di non subire la telecamera. Mi sono resa conto di riuscire ad essere Giovanna e ad esprimermi al 100% anche davanti la telecamera. Nei miei sogni ci potrebbe essere quello di intraprendere una carriera in TV ma per passare dai sogni alla realtà ci vogliono anni di esperienza. Per ora rimane una fantasia anche se sono consapevole di non provare più soggezione davanti alla telecamera.

Se ti proponessero di partecipare ad un reality accetteresti?

Mi piacciono le sfide. Quindi se dovessi prenderla come una sfida accetterei e punterei non alla vittoria del programma in sé quanto alla vittoria della sfida che mi sono posta come obiettivo.

Come vivi la popolarità? C’è stata qualche critica che ti ha ferita di più?

La popolarità è un’arma a doppio taglio. Prima di entrare a “Uomini e donne” Instagram quasi non lo avevo. Erano più le persone che seguivo io rispetto ai followers che avevo. Le mie amiche mi dicevano sempre che ero una sfigata a non accettare le amicizie. Avevo il profilo chiuso, i miei 300 followers tra amici e familiari e non accettavo persone esterne perché non ho mai amato mettere in piazza la mia vita. Dopo che sono uscita dal programma mi sono ritrovata con 500.000 followers e non me lo aspettavo. Sono tutte persone che hanno creduto in me o che si sono affezionate a me. Per ringraziarle ho cominciato a rivedermi io e a postare le prime storie. Devo confessare che un po’ di ansia l’ho provata a parlare attraverso il telefono. Durante le prime settimane ho fatto una prova perché non volevo correre il rischio di non essere me stessa e apparire costruita. Una prova che ha avuto un esito positivo tanto che poi ho iniziato a condividere un po’ della mia vita sui social. Nella vita, cerco di prendere le critiche sportivamente. Capisco che non tutti possano apprezzarmi e me ne faccio una ragione. Mi dispiace quando mi viene detto di non aver creduto nel percorso che ho fatto o che il percorso era finto. Il percorso che ho fatto all’interno del programma non solo era vero ma è stato vissuto pienamente in ogni sfaccettatura. Mi ha infastidito leggere un messaggio che mi era arrivato in cui mi si comunicava che era stata organizzata una petizione per togliermi i followers. Sapere che un gruppo di persone aveva organizzato questa cosa senza che io avessi fatto niente di male a loro mi sembra un’ulteriore beffa rispetto al fatto di non essere riuscita a vivermi una storia.

I fan ti hanno bersagliata duramente per la vacanza lussuosa trascorsa a Capri. Cosa ti senti di replicare?

Nella mia vita ho sempre cercato di avere un’indipendenza economica. Da quando ho 14 anni ho cominciato a lavorare per non pesare sui miei genitori. Tutto ciò che ho me lo sono guadagnato con duro lavoro e sacrifici e mi fa piacere condividerlo con le persone che mi seguono. In quella vacanza a Capri ero con mamma e mi sono goduta la vacanza nel migliore dei modi.

Nella vita hai dovuto affrontare la separazione dei tuoi genitori. Come hai vissuto quel periodo? E’ una ferita che con il tempo sei riuscita a rimarginare?

Quando i miei genitori si sono separati avevo 6 anni. Sono cresciuta con la famiglia paterna. Mio papà ha sei sorelle che sono tutte sposate. Siamo nati sotto l’ala protettiva di nonna. La separazione dei miei genitori non l’ho subita particolarmente proprio per la presenza di nonna. Devo ammettere però che vivendo il confronto con mia cugina che trascorreva le vacanze con i genitori un po’ ho sofferto perché mi ritrovavo d’estate a stare o con mamma o con papà. La ferita l’ho rimarginata quando ho capito che anche se l’amore tra i miei genitori era finito non era finito quello che provavo io nei loro confronti. Crescendo, ho incominciato ad accettare che loro potessero rifarsi una vita. Hanno sempre mantenuto un bellissimo rapporto e non si sono mai fatti la guerra tramite me. Di questo devo ringraziare mia mamma che è una donna meravigliosa perché non mi ha mai usato per le sue guerre personali, idem mio padre. Non mi hanno mai fatto sentire il peso della separazione. Ero io piuttosto ad avvertire la sofferenza quando facevo il confronto con le mie cugine o i miei amici. Ai miei figli mi piacerebbe dargli il calore di una famiglia e per questo non vedo l’ora di diventare mamma.

Hai intrecciato un bellissimo rapporto con Gemma Galgani. Cosa ti ha più colpito di lei?

Mi hanno colpito la sua dolcezza e la sua umanità. Gemma è una spalla perché in un momento particolare come la scelta mi è sempre stata vicino dimostrandosi in poco tempo un’amica leale. Nutro profondo affetto e stima nei suoi confronti. Nella mia vita sono sempre stata circondata da donne. A volte alcune di loro mi hanno confidato di aver messo i remi in barca avvertendo la necessità di dare spazio ai giovani. Io invece ho sempre pensato che l’età non conta. Gemma ne è l’esempio. Lei ci crede anche se ha 60 anni e per me una donna che riesce a vivere appieno la vita e i sentimenti ha vinto.

Come vedi la sua storia con Sirius?

Io ho 26 anni e non mi permetto di giudicare. Sfido a vedermi accanto ad un uomo di 70 anni. Non riesco molto a concepire Sirius. So che Gemma si stava affezionando a lui e da sua amica le ho consigliato di stare con gli occhi aperti e di non lasciarsi illudere da questa storia. L’unica paura al riguardo era che lei potesse farsi male considerando che è una donna particolarmente sensibile. Per il resto, se si parla di amore non si può giudicare. Sono curiosa anche io di capire questa storia che risvolti avrà.

In queste settimane si sono moltiplicate delle segnalazioni che hanno riguardato degli avvistamenti con alcuni ragazzi. Di fronte a questi rumors qual è stata la tua reazione?

Si tratta di segnalazioni non vere tanto che quando ho letto le notizie che circolavano ho sorriso. Non ho mai visto questi ragazzi. Sinceramente ho vissuto un periodo in cui stavo cercando di risolvere delle cose dentro di me e queste segnalazioni mi sono sembrate delle scemenze. Qualora avessi un uomo accanto a me sarei ben contenta di mostrare a tutti che ho trovato l’amore. Non avrei motivo di nascondermi. Ora come ora sto pensando ad altro e non mi sento neanche in dovere di dare giustificazioni per delle cose che neanche ho fatto.

Un’esperienza quella di “Uomini e donne” che ha trovato il suo epilogo nella scelta di Sammy. Cosa non ha funzionato nel vostro rapporto?

Siamo usciti dal programma con delle intenzioni diverse che poi non si sono incrociate. Non c’è molto da dire perché è durata troppo poco per poter parlare di problemi. Il più grande rammarico che ho è di non aver dato la possibilità a questa storia di decollare. Per il resto avrei preferito viverla e dire dopo due mesi che magari le cose erano andate male piuttosto che rimanere con l’amaro in bocca per quegli otto giorni passati assieme che non hanno significato nulla.

Pensi che sia ormai un capitolo chiuso oppure credi ancora possa esserci una possibilità?

Ad oggi Sammy non lo sento. Al momento non ci sto pensando perché mi sto dedicando a fare altro. Smentisco anche la notizia di un riavvicinamento a Davide Basolo. E’ una notizia che non corrisponde al vero.

Hai seguito l’edizione di “Temptation Island”? Chi ti è piaciuto di più?

Ho seguito “Temptation Island” e mi è piaciuta molto Manila Nazzaro. L’ho trovata una grande donna. Mi ha ricordato molto mia mamma che si è fatta da sola. Mi ha colpito molto quando ha detto di non voler dipendere da un uomo perché le sue parole sono state la chiave dell’esistenza di mia madre. Ovviamente vicino ad una grande donna c’è sempre un grande uomo e Lorenzo si è rivelato tale sia nei consigli che ha dato ad Andrea che nell’amore che prova per Manila. Sono dell’idea poi che gli occhi parlano.

Come vedi il tuo futuro? C’è un sogno che ti piacerebbe realizzare?

Credo che la vita riservi sempre delle sorprese. La vita la vivo come una sfida e ogni giorno possono esserci delle novità da inseguire e coltivare. Non so cosa mi riserverà il futuro ma so che continuerò a fare quello che ho sempre fatto occupandomi della gestione dei negozi. Il sogno più grande è di poter dare ai miei genitori quello che loro hanno dato a me ossia una condizione economica tale da poter permettere loro di non dover più lavorare.