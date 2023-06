Se vi piace Harrison Ford, Lunedì 26 Giugno non perdete Giochi di potere, un film di genere thriller/drammatico in cui l’attore americano dà vita ad una delle sue migliori interpretazioni. L’appuntamento è per la prima serata su La7.

La complessa trama incentrata sulle dinamiche più sporche e pericolose della politica, è in grado di tenere lo spettatore inchiodato allo schermo fino all’ultima sequenza. Volete conoscere le curiosità più interessanti sul film? Le trovate di seguito.

Giochi di potere: la trama in breve e il cast

Questa, in breve, la trama di Giochi di potere. Jack Ryan, ex analista della CIA a Londra, nello sventare un attentato uccide il fratello di un terrorista dell’Ira e, da questo momento in poi, per lui inizia un vero e proprio incubo dal quale non riesce a preservare neanche la propria famiglia. L’uomo infatti, ingaggia con lui una guerra personale che non risparmia neppure la moglie e la figlioletta. Per quanto riguarda il cast, oltre ad Harrison Ford, troviamo anche Anne Archer, P. Bergin, Thora Birch, Richard Harris, Samuel L. Jackson e Sean Bean.

Le curiosità sul film

Giochi di potere, titolo originale Patriot Games, è un film del 1992 diretto da Phillip Noyce. Ecco un elenco delle curiosità più interessanti che lo riguardano: